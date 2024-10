Se conoció el último pedido de Liam Payne a su familia

liam-mascota.avif Liam Payne junto a su querido perro Stan, quien se convirtió en una estrella en redes sociales

Su madre, hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas, pero la familia emitió un mensaje expresando el profundo dolor que atraviesan.

familia-liam-payne.jpg La familia de Liam Payne, conformada por su madre Karen, su padre Geoff y sus hermanas Nicola y Ruth en una postal sacada hace poco tiempo.

"Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente", rezaba el mensaje, dejando ver el vacío que ha dejado el cantante en sus vidas.

El legado que deja Liam Payne

Liam no solo fue una estrella de la música; también fue una persona cercana a su familia y devoto a su perro, Stan. Su legado artístico y humano quedará para siempre, no solo entre los fans de One Direction, sino en quienes lo conocieron de cerca.

La relación de Liam con su perro Stan refleja la tendencia de considerar a las mascotas como miembros importantes de la familia. Muchos dueños de mascotas planifican el bienestar de sus animales en caso de que algo les ocurra, como lo hizo Liam al asegurarse de que su perro quedara al cuidado de su madre.