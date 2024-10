Silicon Valley empieza a girar en la dirección de Trump

Las razones por las que se atribuye a un determinado sector industrial poder e influencia son confusas y, muy a menudo, contradictorias. Mucha gente se sorprendería si supiera que, pese a todo lo que se dice, el sector de la defensa es pequeño para lo que representa la economía estadounidense. La mayor empresa de armamento de EEUU, LockheedMartin, tiene una cifra de negocio de 60.000 millones de dólares, y un valor en Bolsa de 146.000 millones. Eso, para los parámetros del gran capital estadounidense, es una miseria. La cadena de supermercados Walmart tiene ventas de 665.000 millones de dólares (cuatro veces Lockheed Martin), y las tecnológicas Apple y Nvidia valen en Bolsa alrededor de 3,4 trillones cada una, o sea, casi 25 veces lo que el líder de defensa.

Aque una industria sea juzgada como poderosa, así pues, no depende en el dinero que mueva. Más bien depende en cómo mueve su dinero. Las petroleras, por ejemplo, tienen una fama pésima en EEUU porque se las acusa de estar detrás de todas las guerras de ese pais y de los conflictos de Oriente Medio, pese a que no tienen presencia en esa region desde la nacionalización del crudo hace siete décadas. En el último cuarto de siglo se les ha echado la culpa unánimemente del cambio climático, por las emisiones de CO2 y de metano de los combustibles fósiles. Pero la verdad es que las empresas mineras de carbón emiten más gases que provocan el ‘efecto invernadero’. Lo mismo que los agricultores. Pero nadie tiene valor para culpar de nada a estos últimos, que son vistos como un grupo desprotegido en EEUU, lo mismo que los empleados de las minas. Todo depende de percepción. Las empresas del motor y las aerolíneas tampoco son blanco de las críticas medioambientalistas, no obstante sus emisiones.