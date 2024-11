Diario UNO en Washington, ante la elección que definirá el modelo ideológico de Estados Unidos

Hoy los sondeos de opinión muestran una paridad cerrada. Para Real Clear Politics, por ejemplo, el GOP (Grand Old Party, los republicanos) gana 48,4% a 48,1%, lo cual es decir una muy liviana diferencia. Para Five Thirty Eight (pertenece a ABC News), Kamala gana 47,9% a 46,8%. American Pulse también la ve ganadora y sacando aún más distancia: 49 a 47 puntos porcentuales. Atlas Intel observa la misma diferencia, pero favorable a Trump. Por último en nuestra lista, Tipp Insights ofrece el escenario más disruptivo: un empate total 48% a 48%, con 3% de indecisos y 1% yendo por un candidato alternativo.

El país conoce de escenarios en tablas: uno de los episodios más recordados es la elección del 2000, cuando George W. Bush tuvo una diferencia de sólo 44 mil votos (lo que equivale apenas a un estadio Malvinas Argentinas repleto) frente al candidato demócrata Al Gore. Aunque este último ganó en cantidad de sufragios, perdió en la única cuenta que realmente importa: los colegios electorales. Bush gobernó durante los ocho años siguientes. La matemática rasa, a diferencia de lo que ocurre en el conteo argentino, pasa a segundo plano.

votación-elecciones.webp Los candidatos Donald Trump y Kamala Harris buscan ganar adeptos en los estados clave como Pensilvania y Míchigan al cierre de sus campañas estas elecciones.

► TE PUEDE INTERESAR: La propuesta sobre inmigración de Donald Trump

Cómo es el mecanismo de los estados pendulares

El uso de colegios electorales es la más decisiva de todas las particularidades que tiene el sistema: cada estado tiene una cantidad de electores predeterminada y el que gana en ese estado (a excepción de Maine y Nebraska) se adjudica el total de las unidades.

De hecho, salvo por las del 2004, en todas las elecciones de este siglo los demócratas han ganado en cantidad de votos (Obama en 2008 avasalló con 10 millones de diferencia), pero aun así Trump fue electo en 2016 por sumar 306 votos electorales contra los 232 que obtuvo Hillary Clinton.

Eso lleva a prestar particular atención a los “swing states” (estados pendulares), también llamados “purple states” o “estados púrpura”, que llevan ese nombre porque son tan rojos como azules; es decir, tan republicanos como demócratas. En otras palabras: que cualquiera de los dos partidos puede triunfar en ellos, lo que los hace intrigantes y altamente decisores en la batalla final. Esta vez no es la excepción y la lupa política se cierne sobre Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. Entre esas siete jurisdicciones suman 96 votos electorales.

Allí los sondeos de opinión marcan lo mismo que en el resto de la Nación, que ni Trump ni Kamala logran obtener una ventaja significativa sobre el otro. En Nevada y Carolina del Norte se estima un empate técnico, mientras que Wisconsin y Michigan le darían favorable a la vicepresidenta. Trump asoma como levemente vencedor en Pensilvania, Georgia y Arizona. Todas las ventajas parecen mínimas e inferiores al margen de error.

► TE PUEDE INTERESAR: Kamala Harris y su propuesta en materia de inmigración

Ética y democracia

El tono de la campaña sugiere que no sólo hay una disyuntiva ideológica en esta elección, sino algo más trascendente: una disyuntiva moral. Al menos desde la perspectiva argentina, da la sensación de que pocas veces antes, en el último tiempo, este componente marcó con tal fuerza la discusión electoral: cada contendiente asegura que el otro candidato es no sólo una peor pieza dirigencial, sino además éticamente reprobable. Más allá de lo político, un mal ejemplar de persona.

EFE-USA-PRESIDENTIAL-DEBATE-KAMALA HARRIS-DONALD TRUMP.jpg El debate presidencial de EEUU, en septiembre.

Pero en la cabeza del votante promedio, esa esfera está totalmente ligada a lo ideológico, y es ahí donde está estallando la gran discusión. Trump es señalado como una afrenta a la democracia, como un autócrata que desprecia las instituciones y la determinación popular. Esa mirada es azuzada por hechos como el intento de toma al Capitolio por grupos de extrema derecha en 2021, las reivindicaciones a dictadores como Augusto Pinochet por parte de su electorado o su propia frase en 2023: “Sería dictador, pero sólo por un día”, entre otros hitos.

Sobre esto, aporta su mirada José Octavio Bordón, ex gobernador de Mendoza y embajador en EE.UU, entre 2003 y 2008: “Como dice el politicólogo argentino Juan Corradi, Estados Unidos enfrenta una encrucijada: república, autocracia y anarquía. ¿Cuál prevalecerá o cuál será la combinatoria entre ellas? En 2016 hubo un voto oculto a favor de Trump. Ahora, la esperanza para los demócratas es que algunos votantes del 'centro conservador' opten por el mal menor que representa Kamala. Si bien faltan solo horas para conocer los resultados y analizar consecuencias, hay una consecuencia que es previsible: Trump nunca aceptó una derrota”, apuntó.

Ahora bien. Si para los demócratas Trump es enemigo de la democracia, la respuesta republicana es que Kamala Harris es enemiga de la libertad. El magnate la llama “comunista” en sus discursos, algo que también ha hecho su principal aliado en el campo de batalla de las redes sociales, Elon Musk, el dueño de “X”, Tesla y Starlink.

► TE PUEDE INTERESAR: Kamala Harris y su propuesta en materia de inmigración

La batalla ideológica

Los principales puntos de confrontación tienen que ver con el modelo de Estado que plantea cada uno. Los accesos a la educación superior y a la salud pública son ejes medulares de la campaña en términos de derechos y ahí surgen controversias puntuales: por ejemplo, en torno al Affordable Care Act (ACA), también conocido como el “Obamacare”, que amplió el acceso al sistema sanitario a decenas de millones de personas.

¿Qué ocurre ahí? Mientras Kamala asegura que un hipotético triunfo de Trump lo pone en riesgo, al menos en la calidad actual de sus prestaciones, el empresario replicó que jamás mencionó esa posibilidad en campaña. De cualquier modo, parte del republicanismo sí propone privatizaciones parciales y recortes en sistemas como el Medicare y el Medicaid, que alcanzan al menos a 80 millones de estadounidenses.

kamala harris-washington 3-efe.webp Kamala Harris pasará la noche del martes 5 en Washington. Crédito: EFE.

Más allá asoman otros temas fuertes en la recta final: especialmente la situación en Medio Oriente, con Harris reafirmando su apoyo a Israel, aunque matizándolo con menciones al “horror y devastación en Gaza”, o la guerra en Ucrania, a la que el republicano asegura que podría disolver “en apenas un día” y respecto a la cual mantiene una postura firme de menor intervención, lo cual se traduce en menos recursos militares para Ucrania.

El asunto migratorio es otro elemento de amplio debate. Cuando Joe Biden asumió, potenció un proyecto de reforma migratoria al Congreso, que finalmente no obtuvo el apoyo necesario. Mientras la postura de Donald Trump plantea la finalización de su muro en la frontera con México y destaca la incidencia de ciertos latinos en los números de narcotráfico y delincuencia, Kamala Harris también apunta a elevar las sanciones a ilegales y fortalecer el control fronterizo y apuntar con fuerza a los cárteles. Sin embargo, aclara que lo haría con políticas “humanas”, en un dardo claramente dirigido a su rival.

► TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump vs Kamala Harris: ¿quién ganará la batalla de TikTok?

Diario UNO y Grupo América en las elecciones de EE.UU.

Este medio, Canal 7, Radio Nihuil y las redes de Grupo América Interior –sumadas a los envíos en las señales de América y América TV- traerán a sus audiencias lo que pase antes, durante y después de los sufragios estadounidenses, con los más de 120 millones de votos que buscan un nuevo líder.

Es una definición política que, de algún modo u otro, repercutirá en todos los países del mundo. Y particularmente respecto a la que se espera un especial impacto en nuestra región. Habrá efectos en lo político, financiero, económico e ideológico. Argentina, por su parte, pone especial atención a las relaciones bilaterales que mantiene con el gigante del Norte en términos de comercio exterior, pago de deuda y diálogo sobre políticas públicas.

trump-3.webp Trump cerrará en los estados que por ahora son una incógnita.

No hay periódico en el mundo que no vaya a hablar de esta noticia ni amante de la actualidad que no sueñe con conocer todo lo que ocurra en esta elección. Se habla de un empate técnico, de tensión hasta el último minuto y de incertidumbre por conocer cómo reaccionarán ganadores y perdedores.

No hay quien no ansíe bucear el centro del poder mundial desde adentro y hacerlo particularmente en este momento, el más álgido de todos.

A través de Diario UNO, vos vas a estar ahí.

► TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump y Kamala Harris cierran sus campañas en los mismos estados