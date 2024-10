El útil truco para reusar esas pelotitas que vienen en unas pequeñas bolsitas blancas

El gel de sílice: un material que absorbe la humedad

El gel de sílice es un material que absorbe la humedad. Quizás las hayas visto cuando compras productos como zapatos o bolsos. Estas pequeñas bolsitas sirven para mantener el producto seco y protegido de la humedad.

Aunque cuentan con la advertencia de "No ingerir" en el empaque, estas bolitas no son tóxicas. No deben ser consumidas de ninguna manera ya que pueden representar un riesgo de asfixia y podrían contener otros productos químicos.

Dónde usar las bolsitas de gel

Para tu auto

Si te molesta la condensación en las ventanas de tu auto, el gel de sílice puede ser la solución. Coloca algunas bolsitas en el tablero y ayudarán a absorber la humedad. Evitará que las ventanas se empañen y facilitará la visibilidad, especialmente en las mañanas frías.

gel-de-silice-1200x900.jpg

Para secar tu celular

Si bien el arroz es un truco popular para secar un teléfono mojado, también puedes probar con las bolsitas de gel. También sirven para absorber la humedad y salvar tu dispositivo.

Protege tus joyas

Si quieres que tus joyas se mantengan cuidadas, pon una bolsita de gel de sílice en tu joyero. Esto evitará que la humedad cause daños, manteniendo tus piezas como nuevas por más tiempo.

Cuida tus fotos Polaroid

Si tienes fotos Polaroid o álbumes de recuerdos, puedes prolongar su calidad colocando bolsas de gel de sílice entre las páginas. Así, protegerás tus imágenes de la humedad y mantendrán su nitidez mucho tiempo.

Ahora lo sabes: las bolsitas de gel pueden servir para muchas cosas. Recuerda no tirarlas, así podrás reusarlos.