Panamá servirá como puente y devolverá a 119 migrantes deportados desde Estados Unidos

En Darién, provincia fronteriza con Colombia, hay una pista aérea usada por las fuerzas de seguridad de Panamá.

Jose-Raul-Mulino 2.webp El presidente de Panamá detalló que los migrantes "vienen de Estados Unidos haciendo puente con Panamá".

Se esperan más vuelos desde Estados Unidos

Mulino señaló que en ese primer vuelo hubo 119 migrantes, de ellos, 82 son hombres y 37 mujeres, y se esperan que con otros dos vuelos lleguen a ser unas 360 personas. Los otros dos vuelos, como parte de esta petición por parte de Estados Unidos, arribarán en los próximos días.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá detalló las nacionalidades de los deportados del primer vuelo:

la India (35).

China (33).

Uzbekistán (19).

Irán (12).

Vietnam (9).

Turquía (3).

Nepal (3).

Pakistán (2).

Afganistán (2).

Sri Lanka (1).

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruíz-Hernández explicó que "Hay familias, hasta donde entiendo son grupos que han sido seleccionados por ser familias, lo que podemos manifestar es que no tienen récord criminales, no son terroristas, no muestran ningún tipo de problema para nosotros en Panamá desde un punto de vista de seguridad".

►TE PUEDE INTERESAR: Zelenski denunció que un dron ruso impactó en la central de Chernobyl

Estados Unidos cubre los costos

Remarcó Ruíz-Hernández que es "importante destacar que los costos de repatriación de estos migrantes que vienen de Estados Unidos están siendo cubiertos por el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR".

"Esos costos incluyen todas las aristas que salgan de gastos durante el tránsito en Panamá, que van a ser cubiertos por Estados Unidos a través de estas organizaciones", subrayó el vicecanciller.

canal de panama.jpg Mulino propuso al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita oficial al país en medio de las tensiones por el Canal de Panamá, ser puente de los migrantes.

Mulino propuso al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita oficial al país en medio de las tensiones por el Canal de Panamá, estrechar la cooperación en la deportación de migrantes. Ambos países mantienen desde julio pasado un acuerdo para devolver a los transeúntes que hayan cruzado la peligrosa selva del Darién en vuelos pagados por el país norteamericano.