22 fueron los días que duró la huelga que culminó con el despido de los guardias y, como si fuera poco, varios reclusos perdieron la vida en ese ínterin, aunque todavía no está claro si el paro se relaciona con los decesos.

“Se han enviado cartas de despido a más de 2,000 oficiales que permanecieron en huelga. Los oficiales y sargentos que no tenían licencia médica aprobada previamente y no regresaron antes de esta mañana, la fecha límite de las 6:45 a.m., han sido despedidos con efecto inmediato” explicó durante una conferencia de prensa Daniel Martuscello, Comisionado de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York.

despido, nueva york.jpg Nueva York anuncia el despido de más de 2000 trabajadores de manera inmediata: el motivo

Posteriormente, el sindicato de trabajadores penitenciarios, que tiene unos 17,000 miembros, no convocó las huelgas, pero había dicho que quería trabajar con la gobernadora de Nueva York para resolver la disputa laboral.

El acuerdo que puso fin a la huelga

Finalmente, y después de tantas idas y vueltas, Nueva York y el sindicato de guardias llegaron a un nuevo acuerdo para poner fin a la huelga este fin de semana, pero dependía de que al menos 85% del personal regresara al trabajo el lunes.

Si bien el número no llegó para alcanzar el acuerdo, el citado comisionado informó que el estado cumplirá con horas extras y algunas otras disposiciones.