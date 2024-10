Inolvidables: cuáles son los mejores outfits de Carrie Bradshaw en la emblemática serie "Sex and the City"

Carrie Bradshow fue el personaje principal de la serie "Sex and the city". Estrenada en los 90 y continuada en los 2000, en una época donde las plataformas de streaming aun no existían, fue una época donde miles de grupos de amigas en todo el mundo se reunían, noche a noche, a ver las aventuras de una mujer independiente en Manhattan. Las relaciones sexo afectivas atravesaban la serie, y la importancia dada al amor y su búsqueda fueron el motor de una producción exitosa en la TV.