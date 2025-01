Los incendios en Los Ángeles comienzan a ceder y las autoridades combaten los saqueos

los angeles-incendios-saqueos-efe 1.webp Bomberos trabajan en el barrio de Pacific Palisades afectado por los incendios en los Ángeles, California. Crédito: EFE/Caroline Brehman.

Los incendios de Los Ángeles

El incendio de Eaton , ubicado en Altadena, logró contenerse en un 45% de acuerdo con el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire) , logró así un avance del 10% con respecto al martes. Eaton es uno de los focos más letales, destruyendo más de 4.600 estructuras y dejando otras 500 dañadas. Sin embargo, las autoridades advierten que estas cifras podrían seguir aumentando.

, ubicado en Altadena, logró contenerse en un 45% de acuerdo con el , logró así un avance del 10% con respecto al martes. Eaton es uno de los focos más letales, destruyendo más de 4.600 estructuras y dejando otras 500 dañadas. Sin embargo, las autoridades advierten que estas cifras podrían seguir aumentando. El incendio de Palisades, está contenido en un 21% y hasta el momento se confirmó que al menos 1.280 estructuras resultaron arrasadas y más de 200 resultaron afectadas en las cerca de 9.600 hectáreas quemadas.

está contenido en un 21% y hasta el momento se confirmó que al menos 1.280 estructuras resultaron arrasadas y más de 200 resultaron afectadas en las cerca de 9.600 hectáreas quemadas. El incendio de Auto, que alcanzó más de 24 hectáreas en el condado de Ventura, logró contenerse este miércoles en un 85% y los bomberos pudieron frenar un incendio en el condado de San Bernadino, que quemó 12 hectáreas.

►TE PUEDE INTERESAR: Así era la mansión que Mel Gibson tenía en Los Ángeles y terminó hecha ceniza por los incendios

Detenciones por saqueos

El alguacil Luna reportó que se detuvieron a 44 personas sospechosas en las zonas afectadas de Eaton (36) y Palisades (8) y aseguró que el toque de queda en las zonas de evacuación continuaba vigente.

"Si no perteneces allí, no vives allí, mantente fuera del lugar. No hay razón para que estés allí, y serás objeto de arresto si estás sin tener nada que hacer", aseguró el alguacil. "Si no perteneces allí, no vives allí, mantente fuera del lugar. No hay razón para que estés allí, y serás objeto de arresto si estás sin tener nada que hacer", aseguró el alguacil.

Catorce de esas 44 detenciones están relacionadas con robos, mientras que el resto de los arrestos se hicieron por violaciones del toque de queda, intrusión y posesión de narcóticos o armas, según informa EFE.

incendio-los angeles-vientos-efe 1.webp

Castigos, arrestos y suba de precios

El fiscal de distrito, Nathan Hochman, advirtió que las personas que intenten aprovecharse de la tragedia para el beneficio personal recibirán duros castigos. Los arrestos por saqueos podrían sancionarse con 6 a 9 años en prisión o incluso una posible pena máxima de cadena perpetua.

Ante el aumento injustificado de precios en alquileres o servicios durante esta crisis, Hochman dijo que quienes lo hagan podrían ser "avergonzados públicamente" y deberán enfrentar sanciones tanto penales como civiles.