La última vez que los coleccionistas y amantes de la numismática conocieron el paradero de la moneda de 10 céntimos fue a finales de los 70 estando ocultas durante décadas. De hecho, especialistas indican que la mayoría de los grandes coleccionistas y comerciantes nunca han visto una.

Hoy en día la moneda de 10 centavos sin la letra "S" puede llegar a costar 500 mil dólares. Una de ellas es propiedad de tres hermanas de Ohio que heredaron una moneda de esa denominación que estuvo guardada en la bóveda de un banco durante más de 40 años; grande fue su sorpresa cuando se enteraron del valor del objeto.

Así lo menciona el presidente de GreatCollections, Ian Russel, quien también indicó que el precio de lista será de 250 mil dólares y, espera, que en la subasta el precio se duplique. Además, explica que es una de las dos monedas a las que le falta la letra, por lo tanto, la hace especialmente extraordinaria.

La otra se vendió en el 2019 en una subasta por 456 mil dólares, y unos meses más tarde a otro coleccionista privado.

Las características de la moneda extraordinariamente rara

La moneda conocida como "1975 no 2 proof dime" tiene en uno de sus lados el rostro del ex presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, quien se transformó en el 32° dirigente en asumir en el país del norte, su perfil aparece en las monedas desde 1946. En la parte superior de la moneda se lee "Liberty", en el sector izquierdo bajo dice "In God we trust" y el año en que fue acuñada.

10 centavos.jpg La moneda estuvo oculta por décadas.

En el reverso muestra una antorcha con una rama de olivo a la izquierda y una rama de roble a la derecha. Estos tres objetos son símbolos de ideas. La antorcha representa la libertad. La rama de olivo representa la paz. Y la rama de roble significa fuerza e independencia.

También puedes leer sobre la moneda de un búfalo con valor nominal de cinco centavos de dólar que puede llegar a valer 100 mil dólares.