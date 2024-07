La playa de New York que tiene arenas doradas y está a 50 minutos de Manhattan

Playa New York.jpg

Cedar Grove Beach, ubicada en el barrio de New Dorp en Staten Island, es un destino turístico que ofrece arenas doradas y un ambiente relajante, lejos del ajetreo de la ciudad.

Dónde está y cómo es la playa de New York que está muy cerca de Manhattan

Esta playa, de acceso público, está situada en la base de Ebbitts Street y debe su nombre al antiguo Cedar Grove Beach Club, un grupo de bungalows que ocupó el sitio hasta 2010. Aunque los bungalows ya no están, la playa sigue siendo un lugar acogedor para los visitantes, donde los sonidos de las olas y el susurro de las hojas crean una atmósfera de tranquilidad.

Cedar Grove Beach no es solo un lugar para tomar el sol y disfrutar de la arena. La playa ofrece impresionantes vistas de la bahía de New York, un pintoresco paseo marítimo y una sensación de paz que te envuelve. Aquí, puedes construir castillos de arena, jugar al vóley playa o simplemente dar un paseo por la orilla, disfrutando de la brisa marina.

New Dorp Beach, el barrio que alberga esta playa, combina su legado histórico con un entorno costero pintoresco, haciendo de este lugar un atractivo destino para residentes y turistas por igual.

El nombre "New Dorp Beach" refleja tanto la herencia histórica del vecindario como su ubicación costera. "New Dorp" proviene del holandés y significa "New Village", una referencia a los primeros asentamientos del siglo XVII. Con el tiempo, este barrio ha abrazado su entorno costero, ofreciendo a los visitantes un refugio natural con vistas panorámicas al mar.

Actividades para hacer en la playa de New York

Cedar Grove Beach y sus alrededores ofrecen una variedad de actividades recreativas. Desde nadar y tomar el sol hasta pasear y hacer picnics, hay algo para todos.

Los parques cercanos, como Great Kills Park, amplían las oportunidades para disfrutar de la naturaleza. Además, el vecindario cuenta con negocios locales, restaurantes y tiendas que atienden tanto a residentes como a turistas.

A pesar de su atmósfera tranquila, New Dorp Beach está bien conectado con el resto de Staten Island y la ciudad de New York, gracias a opciones de transporte público y carreteras principales. Esto hace que sea fácil para los visitantes llegar y disfrutar de un día de playa sin complicaciones.