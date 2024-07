La playa de Florida que es un paraíso natural y está a 15 minutos de Miami

Playa de Florida.jpg

Dónde está la playa de Florida que es un paraíso y está cerca de Miami

Ubicada en el extremo sur de Key Biscayne, la playa de Bill Baggs es un auténtico tesoro natural. A tan solo 15 minutos del centro de Miami, esta playa ofrece un escape perfecto de la bulliciosa ciudad. La mejor manera de llegar es conduciendo hasta el final de Key Biscayne, donde encontrarás la entrada al parque. Desde el estacionamiento, solo unos pasos te separan de kilómetros de arena dorada.

Aunque es conocida por su tranquilidad y espaciosidad, la playa de Bill Baggs cuenta con una variedad de servicios para los visitantes, incluyendo bares, alquiler de reposeras, duchas y más.

Para aquellos que buscan algo más que un día de playa, Bill Baggs ofrece actividades adicionales como visitas guiadas al histórico faro de Cabo de Florida o la posibilidad de pescar en el rompeolas. Este faro, construido en 1825, ha resistido guerras, incendios y huracanes, y sigue en pie a 29 metros de altura, ofreciendo vistas impresionantes y salvando vidas de marineros con su luz.

Faro, playa de Florida.jpg

Qué se puede hacer en esta playa de Florida

Bill Baggs Cape Florida State Park es un parque recreativo casi virgen, ideal para pasar el día en bicicleta o en kayak, disfrutar de un picnic, o simplemente relajarse tomando el sol en su playa, que ha sido nombrada una de las diez mejores de Estados Unidos. El parque cuenta con un sendero pavimentado de 1.5 millas para bicicletas y caminatas, y diversas áreas donde es posible observar aves coloridas y la rica fauna local, especialmente durante las migraciones de primavera y otoño.

Además, se puede visitar el parque en bote y anclar durante la noche en No Name Harbor, un lugar perfecto para ver la puesta de sol y acampar. También hay varios puntos de lanzamiento para canoas y kayaks, ofreciendo oportunidades para explorar las aguas circundantes.

El parque ofrece dos excelentes opciones para comer. The Boater's Grill, situado en No Name Harbor, es conocido por su delicioso ceviche, buñuelos de caracol y pescado fresco, además de opciones no marinas como pastas y hamburguesas. Lighthouse Café, por otro lado, ofrece vistas al océano Atlántico y un menú que incluye pescado frito, paella de marisco, sándwiches y ensaladas.