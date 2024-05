La playa de Florida con aguas turquesas y arena fina que esconde una interesante historia

La playa de Florida que tiene aguas turquesas y arena fina.jpg

Higgs Beach

Los turistas pueden disfrutar de un día de natación, snorkeling, kayak o remo en el océano. En tierra, hay opciones para tomar el sol, jugar voleibol de playa, tenis y pickleball. Higgs Beach es conocida por su arena blanca y fina y sus aguas poco profundas, lo que la convierte en una playa ideal para familias con niños pequeños. Es importante tener en cuenta que la arena puede ser rocosa al ingresar al agua, por lo que se recomienda llevar zapatos para el agua. Para evitar las rocas, los visitantes pueden caminar por el muelle de Reynolds Street y bajar al agua desde una escalera.

Se pueden alquilar sillas de playa y sombrillas, o instalarse en una de las cabañas tiki, sombrillas de madera permanentes o mesas de picnic con barbacoas. El parque también ofrece un carril bici, un parque infantil, un parque para perros, además de baños y duchas públicos.

Dentro de los límites del parque se encuentra West Martello Tower, un fuerte de la época de la Guerra Civil que ahora figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es hogar del Key West Garden Club. Los visitantes pueden realizar un recorrido autoguiado gratuito y explorar casi dos acres de hermosos jardines.

También está el Monumento a los Refugiados Africanos, que marca el lugar de enterramiento de los refugiados africanos que fueron rescatados de tres barcos involucrados en el comercio ilegal de esclavos y llevados a Key West en 1860. El Key West AIDS Memorial, ubicado a la entrada del muelle Edward B. Knight, conmemora a 1,000 hombres y mujeres que murieron por complicaciones del SIDA.

Higgs Beach está ubicada a una cuadra de la parada número 10 del recorrido Old Town Trolley Key West, y hay estacionamiento gratuito justo afuera del Garden Club. La playa pública es gratuita para los visitantes y abre de 6 am a 11 pm todos los días, mientras que el Key West Garden Club y West Martello Tower están abiertos de 9:30 am a 5 pm todos los días con entrada gratuita.