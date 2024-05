La playa de California que es una joya oculta con arenas negras

Black Sands Beach en Shelter Cove cuenta con más de 25 millas de arena negra transitable, formando parte del Lost Coast Trail, una caminata popular que ofrece la oportunidad de acampar sobre la arena negra. Es importante obtener un permiso para acampar y revisar los pasajes de marea antes de emprender esta aventura.

Aunque la Costa Perdida no es difícil de encontrar en un mapa, su aislamiento y desarrollo limitado hacen honor a su nombre. Sin carreteras importantes que la conecten, esta región sigue siendo el tramo remoto más largo de la costa de California. Limita al sur con Rockport y al norte con Petrolia. Llegar a esta sección de la costa requiere más de una hora por sinuosas carreteras de montaña desde la carretera principal, lo que la convierte en uno de los "escapes" más auténticos de California.

