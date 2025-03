isla florida snorkeling.jpg Se puede practicar varias actividades acuáticas en Peanut Island. Imagen de Freepik.

Esta isla no está completamente deshabitada, pero no cuenta con una población permanente. No hay residencias privadas, solo instalaciones recreativas, áreas de picnic, senderos naturales y un campamento con comodidades básicas.

Este destino paradisíaco de Florida está rodeado de arrecifes que congregan miles de especies, y en el interior de la isla solo se escuchan los sonidos naturales de grillos, sapos y ardillas. Solo se puede acceder por agua, por lo que la vuelve un destino exclusivo y conocido solo para locales que recorren la bahía con su propia movilidad.

Cabe destacar que su nombre, Peanut Island, se traduce como Isla del maní. Bien podría ser por la forma que tiene, pero en realidad proviene de los viejos planes de usarla como una terminal naviera para aceite de maní allá por 1918. Sin embargo, cambiaron los proyectos y quedó solo el nombre. En 2005, la isla se convirtió en un parque del condado y ha mejorado en los años recientes.