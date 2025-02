La Inflación en Estados Unidos se incrementó en enero: el impacto de las medidas de Donald Trump

Las políticas económicas, como los recortes fiscales y los aranceles, que Donald Trump implementó o propuso, generaron preocupaciones de que podrían intensificar la inflación, en lugar de reducirla.

Los aranceles adicionales a productos importados y sus propuestas fiscales son temas de debate entre economistas, que alertan sobre el riesgo de que estos aumenten aún más los precios.

La administración Donald Trump señaló que la expansión de la producción energética y la eliminación de regulaciones podrían ayudar a reducir los costos a largo plazo. Sin embargo, Trump fue menos específico sobre cuándo los estadounidenses comenzarán a ver un alivio significativo.

huevos3.jpg Los huevos pasaron de costar menos de 3 dólares a 4,95 dólares en solo unos meses.

El aumento de precios tuvo un impacto directo en la vida diaria de los estadounidenses. Los huevos pasaron de costar menos de 3 dólares a 4,95 dólares en solo unos meses. Este aumento obligó a algunos restaurantes a aplicar aumentos y provocó limitaciones en la compra de este alimento en varios comercios.

►TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk pagará 10 millones de dólares a Donald Trump por haber sido vetado de X en 2021

Donald Trump culpa a Biden

La administración Donald Trump sigue culpando al expresidente Biden por la inflación. Trump afirmó en varias ocasiones que los altos precios son resultado de las políticas de su predecesor.

Aunque se enfocó en las críticas a la gestión económica de Biden, también propuso medidas como un impuesto universal a las mercancías que entran al país, lo que podría generar más inflación en el futuro.

La Reserva Federal, por su parte, señaló que no tiene intención de reducir las tasas de interés en el corto plazo, a pesar de las presiones de Donald Trump.

Los economistas advierten que la inflación sigue siendo un reto importante y que el camino hacia una estabilización de los precios podría ser más largo de lo esperado.

Luego de que se conoció el Indice de Precios al Consumidor, las expectativas de los consumidores sobre la inflación aumentó, lo que refleja la preocupación generalizada sobre los efectos de las políticas económicas actuales.

Ante este escenario el 66% de los estadounidenses cree que Donald Trump no está haciendo lo suficiente para reducir los precios, lo que podría convertirse en un tema clave en su mandato, según un informe de The New York Times en español.