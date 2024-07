La ciudad de que está a 4 horas de Miami y tiene un manantial de agua cristalina

La ciudad de Apopka está ubicada a 13 millas al noroeste de Orlando, en medio del hermoso telón de fondo de lagos, manantiales y bosques de Florida. Esta pintoresca ciudad es ideal para quienes buscan escapar del bullicio de Miami y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Con una población de más de 57.000 residentes, Apopka combina el encanto de un pueblo pequeño con la comodidad de tener acceso a grandes áreas urbanas y turísticas.

Visitar

Cultura

Aire Libre

►TE PUEDE INTERESAR: La playa más bonita de Estados Unidos que no está en Florida

Embed - Más info sobre los parques Kelly Park 400 E Kelly Park Rd, Apopka, FL 32712, United States. Pueden llevarse sus propios gomones o alquilarlos a las afueras del parque. Yo no vi el puesto pero es la info que me dieron en el parque Si alguien sabe dónde es, me lo deja en comentarios? Hay un lugar para comprar comida bastante accesible pero la comida es más bien rápida Muchos niños hacen snorkel para ver a los pecesitos, ¡no se olviden sus antiparras! No se paga entrada pero si estacionamiento. Dos pasajeros o menos: $3 Tres o más: $5 Más de 8: $1 por persona. Bicis, personas: $1 Wekiwa Springs State Park 1800 Wekiwa Cir, Apopka, FL 32712, United States Hay un lugar para comprar bebidas y snacks pero no comida. El agua es bastante profunda y más bien fría, traigan salvavidas si no saben nadar o para los niños Alquiler canoas y kayaks por 2 hs: - Para 1 persona: $35 - Para 2/3: $40 Estacionamiento: - 1 persona: $4 - Más de 2 y hasta 8 personas: $6 Sobre los animales: ver como un para de hombres se abalanzaban sobre un lagarto bebé para agarrarlo y “demostrar que valientes son” fue horrible. Cuidemos el hábitat, respetemos a los animales, seamos educados y si vemos a alguien rompiendo reglas, llamémosle la atención y demos aviso a los guarda parques!! No se adentren en zonas profundas porque puede haber osos, serpientes y lagartos. Respeten los carteles Espero que les haya gustado, es un planazo para hacer con amigos y familia. Y cuéntennos, ¿qué otros lugares que no sean los parques temáticos disfrutan cerca de Orlando? ¡Los leemos! #viajar #orlando #florida #estadosunidos #viajera #viajes #estadosunidos #wekiwasprings #orlandoflorida #kayakinginflorida #viajando #turismo #viajestiktok #viajesporelmundo