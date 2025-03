El DHS explicó que el programa no aportaba beneficios significativos, no ayudaba a reducir la inmigración ilegal y no cumplía con los objetivos de política exterior de la Casa Blanca. Además, acusaron al programa de haber incrementado los retrasos en el sistema migratorio, que actualmente enfrenta un atasco de más de 3,6 millones de casos sin resolver. De esos, unas 75.000 solicitudes de asilo fueron presentadas por personas que llegaron al país bajo este permiso.

Los beneficiarios del "parole"

Para quienes se beneficiaron del "parole", las opciones de permanecer en Estados Unidos son limitadas. Si no tienen otra base legal para quedarse, como una solicitud de asilo o una visa U para víctimas de delitos, deberán abandonar el país antes del 24 de abril. Si no lo hacen, quedarán sujetos a la deportación por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los beneficiarios recibirán una notificación del USCIS sobre su situación migratoria, y los permisos de trabajo otorgados bajo el programa serán cancelados. Además, cualquier solicitud de permiso de viaje bajo este programa será anulada. Quienes decidan salir voluntariamente del país deberán reportar su salida mediante la aplicación CBP Home, que ahora incluye una opción de geolocalización.

Estados-Unidos-deportaciones3-efe-2.jpg Sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Crédito: EFE/Graeme Sloan.

►TE PUEDE INTERESAR: Viajar a Estados Unidos: todo lo que hay que saber

Críticas a la Casa Blanca

La decisión de la Casa Blanca fue fuertemente criticada por organizaciones proinmigrantes. Todd Schulte, presidente de FWD.us, calificó la revocación como un error, advirtiendo que afectará a las comunidades migrantes y dañará la economía estadounidense.

Según sus cálculos, la cancelación del programa podría eliminar hasta 240.000 empleos, afectando especialmente a los sectores de manufactura, hotelería, construcción y salud.

El gobierno de Donald Trump sigue evaluando otros programas similares, como el que permitió la entrada de ucranianos y afganos, lo que podría generar más cambios en las políticas migratorias de la Casa Blanca.