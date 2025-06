Khaby Lame, el TikToker con 162 millones de seguidores, fue detenido y deportado de Estados Unidos

La participación del tiktoker en este evento de alta sociedad demuestra el impacto masivo que tienen sus videos en la cultura popular estadounidense y mundial.

La historia de éxito de Khaby Lame comenzó de manera inesperada en 2020, cuando fue despedido de su trabajo en una fábrica italiana. Lo que parecía una desgracia se convirtió en oportunidad cuando comenzó a crear videos para TikTok que rápidamente se volvieron virales.

Su fórmula del éxito es sorprendentemente simple: muestra cómo realizar tareas cotidianas de la manera más lógica posible. Desde pelar un plátano hasta beber agua, Lame parodia videos absurdamente complicados que circulan por internet, usando únicamente gestos y expresiones faciales sin pronunciar palabra.

Embed - BOSS on Instagram: "The art of the entrance, quietly clocked. Khaby Lame arrives in style at the Met #BeYourOwnBOSS"