Hundimiento de yate en Miami: rescatan a 32 personas ilesas en aguas de Florida

Según informa la agencia EFE, el incidente ocurrió alrededor de las cinco de la tarde, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia alertando sobre el naufragio. La embarcación navegaba por una zona muy concurrida los fines de semana, habitual destino turístico en el sur de Florida.

Embed - U.S. Coast Guard Southeast on Instagram: "#Breaking #SAR A @uscgstationmiamibeach crew and partner agencies responded to a 63-foot vessel taking on water near Monument Island, rescuing 32 people with no injuries reported around 5 p.m., Saturday. Commercial salvage is attempting to recover the vessel and isn't a hazard to navigation."