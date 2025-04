El caso de Margaux Lantelme

Actualmente, Lantelme trabaja en una caja registradora en REI, una tienda que vende ropa y equipos para actividades al aire libre. La exinstructora de kayak comentó que estar de pie por periodos extensos le provoca brotes de dolor crónico que afectan directamente en su movilidad.

Para cuidar su salud, la trabajadora solicitó a la empresa una silla para usar a lo largo de su turno y se la consiguieron. Sin embargo, con el cambio de dirección cambió la situación, tuvo que llenar múltiples formularios para conservar su asiento, y esto le significó visitas al médico y pagos del seguro durante meses. Aún espera la aprobación.

Lantelme le dijo a la agencia estadounidense: "No tener acceso a una silla sin la aprobación de un médico, lo cual cuesta dinero, tiempo y energía, es realmente ridículo". Asimismo agregó: "Creo que las personas deberían poder acceder a asientos en el trabajo siempre que los necesiten".

Cómo afecta a la salud trabajar tantas horas de pie

Un artículo de World Economic Forum, afirma que se ha comprobado que pasar mucho tiempo de pie trabajando podría duplicar el riesgo de enfermedades del corazón. Además, la espalda y las articulaciones son las primeras afectadas.

mesero mozo.jpg Los meseros suelen trabajar largas jornadas de pie. Imagen de Freepik.

No obstante, no es lo mismo pasar más de ocho horas de pie que moviéndonos. A continuación, dejamos algunos problemas de salud que afectan a personas que se mantienen mucho tiempo de pie en una situación semiparada, como el caso de camareros, que también tienen que cargar con peso en situaciones que no son naturales.

Estar 8 horas de pie podría afectar el flujo sanguíneo, aumentar tensión en la espalda, producir calambres en las piernas, fatiga muscular e incluso hormigueo. Las lesiones más frecuentes son la retención de líquidos, aparición de várices, dolores en articulaciones y más.