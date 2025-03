Estudio revela que una especie de reptil cruzó el Pacífico en un viaje de rafting que batió récords

El nuevo estudio que revolucionó lo que se creía de esta especie

La investigación fue publicada el lunes 17 de marzo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y se tituló: "Las iguanas recorrieron más de 8.000 kilómetros en balsa desde América del Norte hasta Fiyi".

El estudio liderado por Simon G. Scarpetta de la Universidad de San Francisco, señala que hace millones de años las iguanas emprendieron un viaje de 5000 millas en una balsa de vegetación, masas de árboles arrancados y plantas pequeñas. Se clasificó como el viaje más lejano que realizó cualquier vertebrado terrestre sobre el Pacífico.

fiyi a.jpg Las islas Fiyi son 333 islas situadas en el sur del océano Pacífico que tienen muchas playas, arrecifes de coral y selvas tropicales.

Hace años pensaron que esta especie llegó así hasta las islas Galápagos, frente a Ecuador, porque podría ser muy lejos un viaje de esas características hasta Fiyi. Sin embargo, en un nuevo estudio se analizaron los genes de 14 especies diferentes de iguanas de Estados Unidos, el Caribe y Fiyi.

Descubrieron que las iguanas de Fiyi estaban relacionadas con las del desierto de Norteamérica. Ambos grupos se habrían separado hace 31 millones de años aproximadamente.

"Si tuviera que elegir un vertebrado para sobrevivir a un largo viaje en balsa a través del océano, las iguanas serían el elegido", comentó Scarpetta a Associated Press. Si bien el viaje de Estados Unidos hasta las Fiyi podría haber durado varios meses, estas iguanas pueden resistir la deshidratación, además de haber comido las plantas de la "balsa".