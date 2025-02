En Israel miles de personas asistieron al funeral de la familia Bibas

israel-gaza-hamas-efe3.jpg

Emotivo discurso del padre

El padre de la familia, Yarden Bibas, hizo un emotivo discurso en el entierro de sus dos hijos y de su mujer, en el que le pidió perdón a su hijo mayor, Ariel de 4 años, por no haberlo salvado.

"Ariel, espero que no estés enfadado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto", dijo Yarden durante el entierro cerca del kibutz Nir Oz, a pocos kilómetros de Gaza.