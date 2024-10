Empresa competidora de The Home Depot de más de 75 años se declara en quiebra ahogada por las deudas

Una empresa que se desmorona

True Value contaba con una red de 4,500 tiendas operadas de forma independiente en todo Estados Unidos. A pesar de su amplia presencia, la empresa no pudo escapar de la sombra de competidores más grandes y financieramente sólidos como The Home Depot y Lowe's. Estas cadenas, aunque también experimentaron una desaceleración desde el auge de la pandemia, lograron mantener una posición más fuerte en el mercado.

La bancarrota de True Value no es un caso aislado en el sector minorista estadounidense. Otras cadenas como Big Lots y LL Flooring también se vieron obligadas a recurrir a procesos similares, evidenciando una tendencia preocupante en la industria. La crisis económica y los cambios en el comportamiento del consumidor están redefiniendo el panorama comercial del país.

Un nuevo capítulo para la marca

La empresa tiene una historia de 75 años.

En medio de la tormenta financiera, True Value encontró una tabla de salvación. La empresa anunció la venta de "prácticamente todos" sus activos a Do it Best, un competidor en el mercado de ferreterías. Esta transacción, valorada en 153 millones de dólares, busca asegurar la continuidad de las operaciones y proteger los intereses de los socios minoristas.

El CEO de True Value, Chris Kempa, explicó que la venta fue el resultado de una evaluación exhaustiva de las alternativas estratégicas disponibles. La decisión se tomó con el objetivo de maximizar el valor y servir mejor a los socios minoristas y otras partes interesadas en el futuro.