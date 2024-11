Elecciones en Estados Unidos: estas plataformas de streaming transmiten los resultados en tiempo real y gratis

En Estados Unidos, las principales cadenas de televisión como CNN, MSNBC y Fox News cuentan con analistas políticos que cubren el evento desde diferentes puntos del país. Además de su transmisión en televisión, también ofrecen una cobertura a través de plataformas de streaming como YouTube y de redes sociales, como Facebook, X (ex Twitter) y TikTok.

trump-kamala-01.jpg Estados Unidos: estas plataformas de streaming ofrecen el minuto a minuto de las elecciones presidenciales.

En sintonía, NBC, ABC News y CBS transmiten la cobertura electoral completa tanto en sus señales de televisión abierta como a través de plataformas de streaming como Peacock, Sling, PlayStation Vue, FuboTV y YouTube.

Las grandes plataformas de streaming saben también que la sociedad estará buscando los resultados en tiempo real de las elecciones presidenciales y no quieren quedarse afuera. Un ejemplo es lo que planificó Prime Video a través de la transmisión bajo el nombre ‘Election Night Live, with Brian Williams’. La misma es gratis, incluso para los que no están registrados en Amazon y comienza a las 17 (hora del Este) y las 14 (hora del Pacífico).

EE.UU_.-CENTRO-VOTACION.webp Un cartel indica a los votantes dónde pueden votar en el Centro Cívico del Condado de Cobb en Marietta, Georgia, en Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/Alex Slitz.

Por último, también se destaca la transmisión que hará CNN en español, dándoles una posibilidad a todos los latinos de seguir el minuto a minuto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Además de sus canales tradicionales, también podremos ver contenido en streaming mediante YouTube y redes sociales.