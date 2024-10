Jennifer tiene una apariencia luminosa en cada una de las películas donde participa, e incluso en el detrás de escena. Le da gran importancia a su rutina de belleza y le gusta implementar un enfoque natural en su rutina de skincare. En varias entrevistas, ha confesado que incluye hidratación constante, productos de buena calidad y lleva un estilo de vida equilibrado.

A pesar de sus responsabilidades en la gran industria, prioriza el bienestar, la meditación, la alimentación saludable y el ejercicio regular. Todos estos puntos, se reflejan en la salud y el brillo de su piel. Además, utiliza protector solar con frecuencia, ya que la exposición al sol puede provocar arrugas, manchas y otros problemas.

End of an era. Thank you @allure for making me the cover girl of your very last print issue ???? Photos by @zoeygrossman, glam by @mrchrismcmillan and @gucciwestman, styling by @shibonleigh….jpg