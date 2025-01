Donald Trump reiteró sus amenazas sobre el control de Panamá y la compra de Groenlandia

El magnate neoyorquino y republicano, conocido por sus actitudes expansivas y su deseo de ampliar la influencia de Estados Unidos, recordó sus intentos previos de comprar Groenlandia, territorio de Dinamarca. Durante la misma conferencia, también mencionó que Estados Unidos podría presionar a Dinamarca económicamente si no cedía el territorio.

El confuso discurso de Donald Trump

En un discurso confuso, Donald Trump amenazó con intensificar los conflictos en Medio Oriente si no se liberaban a los rehenes de Hamás antes de su toma de posesión. Repitió varias veces que, si no se liberaban, "se desataría el infierno" en la región, y no dio detalles sobre sus planes.

A lo largo de su exposición, Donald Trump habló sobre varios temas, como la gestión de Joe Biden en el conflicto de Ucrania y la retirada de tropas de Afganistán. Criticó las políticas medioambientales, mencionó la prohibición de perforaciones petroleras en aguas cercanas a Estados Unidos, y su rechazo a los molinos de viento. Arremetió contra el presidente de Canadá, Justin Trudeau, sugiriendo que Canadá debería unirse a Estados Unidos, según el informe de The New York Times en español.

Donald Trump reaccionó sobre la decisión judicial que frenó la publicación de un informe sobre sus investigaciones relacionadas con el 6 de enero y el manejo de documentos clasificados sobre el ataque al Capitolio del 2021, y dijo que el informe sería falso.