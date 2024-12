Amazon dona US$1 millón al fondo de investidura de Donald Trump y emitirá el evento de asunción en Prime

The Washington Post, decidió no respaldar a ningún candidato en las elecciones presidenciales de noviembre. Fue la primera vez en décadas que el diario estadounidense no respaldaba al candidato demócrata a las elecciones presidenciales.

El diario, apoyó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020, ambos enfrentados al magnate republicano Donald Trump, con quien tiene una línea editorial muy dura.

Jeff Bezos defendió su postura, diciendo en un artículo de opinión en el periódico que "la mayoría de la gente cree que los medios de comunicación son parciales" y The Washington Post y otros periódicos necesitaban aumentar su credibilidad.

Otra donación millonaria

El CEO de OpenAI, Sam Altman, planea hacer una donación personal también de un millón de dólares al fondo para la ceremonia de investidura del presidente electo, Donald Trump, sumándose así a las varias compañías tecnológicas y ejecutivos que intentan mejorar sus relaciones con el gobierno entrante, según informa Los Angeles Times.

Sam-Altman-1024x683.jpg El CEO de OpenAI, Sam Altman también donará un millón de dólares al fondo de investidura de Donald Trump.

“El presidente Trump conducirá a nuestro país hacia la era de la IA, y estoy ansioso por apoyar sus esfuerzos para garantizar que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia”, dijo Altman en un comunicado.

Donald Trump logró recaudar la cifra récord de US$106,7 millones para las festividades de su toma de posesión en 2017. Las donaciones a los comités de investidura, que no tienen límites de contribución, son populares entre las empresas y los particulares.

El comité de investidura de Donald Trump ofrecería beneficios de alto nivel a los donantes que contribuyan con un millón de dólares.