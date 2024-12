Afirman que el avión que se estrelló en Kazajistán fue alcanzado por un misil ruso

El jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko, afirmó que el avión fue derribado por un sistema de defensa aérea ruso. “La explosión de un misil de defensa aérea dañó el avión y desactivó sus sistemas”, escribió Kovalenko en Telegram.

“Rusia tenía que cerrar el espacio aéreo sobre Grozni, pero no lo hizo”, subrayó Kovalenko en referencia al ataque con drones que estaba ocurriendo en Grozni en ese mismo momento. "Todo lo que volaba fue derribado”, afirmó.

Embed - Kazakhstan Plane Crash | Video Showed Survivors Walking Away From The Crashed Plane In Kazakhstan