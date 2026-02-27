Estados Unidos autoriza la salida de parte de su personal diplomático en Israel por riesgos de seguridad

“Salgan mientras haya vuelos disponibles”

La misión diplomática también instó a quienes deseen abandonar el país a hacerlo “mientras sigan operando los vuelos comerciales”, reconociendo que la disponibilidad de pasajes podría disminuir rápidamente ante una posible escalada del conflicto.

Según informes citados por medios internacionales, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, habría enviado un correo al personal instando a aquellos que quieran salir a tomar esa decisión “hoy”, priorizando su seguridad y movilidad ante el riesgo de que se cierren rutas de salida.

Comunicado oficial de la embajada estadounidense en Jerusalem

Puerto de Haifa y despliegue militar: un telón de fondo inquietante

La decisión de Washington se produce en paralelo con la llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford a la costa norte de Israel, en lo que constituye parte del mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas, y en un momento en que las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear enfrentan serias dificultades.

Este contexto ha llevado a otros países a elevar sus alertas de viaje o a replantear la presencia de sus ciudadanos y personal diplomático en zonas sensibles del país.

Aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv.

La medida llega en un momento de alta tensión diplomática y militar en Oriente Medio. Estados Unidos ha advertido que podría considerar opciones militarizadas si no se logra un acuerdo sustancial con Irán en torno a su programa nuclear, una situación que añade presión sobre las relaciones internacionales en la región.

Aunque la embajada estadounidense y el Departamento de Estado mantienen que las misiones consulares seguirán funcionando con normalidad en lo esencial, la recomendación de salida cautelar resalta el clima de incertidumbre vigente.