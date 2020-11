Las entradas se pueden comprar a través de www.teatroenlanube1.com/yendo. Willy Olarte, uno de los actores que actuará en esta propuesta, se mostró muy feliz de poder participar de esta edición "Almacenes". "Estoy contentísimo por formar parte de semejante corte de talentos. Te mantiene en el training en este año tan difícil para los actores. Me toca interpretar un texto de Gustavo Cano que creo que es uno de los talentos más importantes de la provincia", contó Olarte.

Sobre la propuesta adelantó que se trata de una historia de introspección: "Hace un parangón entre lo útil de las cosas y lo útil del ser humano. Como te deshaces del producto y queda el cuerpo del contenido. Un tipo que se siente usado, es un texto muy introspectivo".

Sobre esta nueva modalidad de actuar vía streaming, Willy Olarte tendrá su debut en esta nueva forma de hacer teatro. "Va a ser tremendo porque hemos tenido un par de ensayos con Rubén González Mayo y hasta que no termina el monólogo no sabes si ha gustado o no porque no está ese contacto con la gente. No es tan distinto de lo que es un ensayo común, acá vos tenés que proponer el escenario y Rubén va dando los ajustes finales. Algunos encuadres de luz, tenés que elegir un rincón que en mi caso será un baño chiquito que tengo en casa. En este lugar uno siempre se habla a sí mismo, se habla frente a un espejo, en esa cosa despejada e intimo que tiene el baño es algo en común en todos", adelantó el actor y también cantante.

"Formo parte del Opera Estudio de la UNCuyo. Es una tarea titánica la que se ha llevado a cabo de seguir ensayando a través de streaming o zoom ha sido una tarea tremenda. Preparar una ópera con 11 cantantes vía streaming es algo para destacar de todos los docentes. Llevamos 60 ensayos de Las bodas de Fígaro que se va a hacer el año que viene", finalizó Willy Olarte.