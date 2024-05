Vikingos vuelve a los escenarios con material nuevo

Vikingos 3.jpg

Vikingos es una banda de Hardrock independiente y de autogestión, que nació en el año 2000 en el Departamento de Las Heras, Mendoza, Argentina. Actualmente el grupo tiene 24 años de trayectoria y está integrado por Alejandro “Chicho” Carbajal en guitarra y voz, Eduardo “Metralleta” Agüero en batería (miembros fundadores), Pato Gómez en primera Guitarra y Leandro Tapia en el bajo.

En el 2004 lanzaron su primer demo denominado “Demo 2004”, y tres años después editaron Vikingos 2007. En el 2008, participaron en el disco “Guerreros Cuyanos”, compilado de bandas oriundas de Mendoza, San Juan y San Luis.

Vikingos ha tocado en escenarios provinciales, nacionales e internacionales, en todo ese tiempo participaron con artistas de renombre como Luis Robinson (ex armonicista de Pappo Blues y de la Mississippi), Almafuerte, Chizzo Nápoli (cantante y guitarrista de La Renga) Horcas, IAN, entre otros.

En el año 2009, Vikingos obtuvo un premio a los 9 años de trayectoria, por este suceso son reconocidos por grandes exponentes del rock argentino e invitados por IAN, a un show desarrollado en Capital Federal.

También hacia el 2009 el grupo publicó su primer disco de estudio denominado “Entre calles y suburbios” producido por Marcelo “El Bicho” Camarda (guitarrista de Parió la Choca).

En el año 2012, fueron seleccionados como banda sonora de la miniserie “BHIPER DUMAS” creada por el cineasta independiente Javier Correa (nominado al Martin Fierro del interior y transmitido por canal 7 en el medio local)

En el 2014, la banda lanzó su segundo trabajo en estudio: “Reyes y Conquistadores”. El disco contó con producción propia en el cual participó como invitado Claudio “El Tano” Marciello (guitarrista de ALMAFUERTE) en la canción Sandokan. El material fue grabado en Fuentes sonoras.

En el año 2018 el grupo grabó “Julio Pablo” canción dedicada a Pablo Chacón, ex campeón mundial de boxeo. Este material le sirvió a la banda como adelanto de su próximo disco: Rocka mula”.

También compartieron escenarios con “Logos”, “Tren Loco”, “Kapanga”, “Lovorne” (hijo de Pappo), “Viticus” (ex Riff), Alejandro Sokol (ex Sumo y Las Pelotas), “Motor Loco” (ex Viejas Locas), “Verdades Parias” (liderada por Eduardo Ezcurra ex Malón y Razones Consientes). Y como fuera poco en el 2009 realizaron una gira por San Luis, San juan y Mendoza junto a Horcas.

Vikingos también participó de grandes producciones Internacionales: "ENCUENTRO CUMBRE DEL METAL”, RIPPER OWENS (ex JUDAS PRIEST banda de trayectoria mundial y una de las creadoras del genero heavy metal) en su única visita como solista al país y en Mendoza.

Todos los años, Vikingos es invitado a participar de los festejos del aniversario del club Huracán Las Heras

En el año 2021, Vikingos fue convocado por la Municipalidad de Las Heras para componer una canción a fin de celebrar el cumpleaños 150 del Departamento. Dicho material fue registrado y editado en “Kubika Records” y contó con la producción de Marcelo Camarda. En dicha grabación participaron referentes de la cultura de Mendoza: Bendita Úrzula, Karamelo Santo, Parió La Choca, Chancho Va, Los Chimenos, Alvear Oeste entre otros. Esa intervención fue declarada por la Municipalidad de Las Heras como de interés departamental.

En el año 2022 Vikingos lanzó un simple a modo de conclusión de su tercer disco “Rochamula”, en homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas en el 40 aniversario de dicho acontecimiento. La presentación oficial de dicho material se desarrolló en Salón Cultural “Malvinas Argentinas”

Ese mismo año (2022) la banda taloneó a Ricardo Iorio en el estadio Polimeni de Las Heras, show al que asistieron más de 2000 personas. Ese recital quedó en la historia, ya que fue la última presentación del líder de Almafuerte en Mendoza.

Actualmente, Vikingos se encuentra en la pre-producción de su nuevo trabajo discográfico y la intención es ir presentándolo en vivo en diferentes escenarios.