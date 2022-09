Uno de los mejores saxofonistas del mundo llega al Mendoza Sax Fest

A su vez, el Fest contará con los mejores saxofonistas de EEUU, los doctores en música Jonathan Helton y Griffin Campbell, Francia, el Dr. Carl-Emmanuel Fisbach, Chile, los saxofonistas Agustín Moya y Denisse Serrano, Panamá, con el cuarteto de saxofones Isthmus Sax, y Argentina, con los saxofonistas Walter Casciani, de Mendoza, Mariana Cuadra, de San Juán, y Jorge Retamoza, Ricardo Cavalli, y Mauro Ciavattini, de Buenos Aires, que estarán 4 días en Mendoza presentando conciertos, masterclasses, workshops, talleres, y seminarios.

foto Branford Marsalis.jpg

El Mendoza Sax Fest se consolida como el Festival Internacional de Saxofón más grande de Argentina. Con sus objetivos basados en el desarrollo de los aspectos artísticos, pedagógicos y sociales del instrumento. Artísticos con la presentación de más de 15 conciertos, abarcando los diferentes géneros: Jazz, Clásico, Tango y Folclore. Pedagógicos con la presentación de más de 12 masterclasses, 4 talleres, 3 workshops, 3 seminarios y 2 presentaciones. Social porque el Fest hace una gran promoción del Saxofón en toda la sociedad, invitando al público general a asistir a sus conciertos y generando vínculos institucionales con organismos educacionales de altos estudios como: Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Escuela Moderna de música y Danza (Chile), University of Florida (EEUU) y Louisiana State University (EEUU). A su vez, el Fest integra en su propuesta las particularidades de la provincia de Mendoza, vinculando al vino, las montañas y el Saxofón.

El Festival se llevará a cabo los días Viernes 7, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de octubre –fin de semana largo- de 9 am hasta las 2 am, sumando a su vez el espacio del After del Fest que se desarrolla desde las 23 hasta las 2 am, donde también se presentan conciertos, en un ambiente relajado, con la posibilidad de disfrutar de un buen vino y una buena comida con distintos food trucks de la provincia.

Uno de los pilares del Festival es que sucedan cosas en distintos puntos de la provincia, es por eso que se realizan actividades en distintas salas de Mendoza. En el Espacio Cultural Julio Le parc, de Guaymallén, se dictarán las masterclasses, charlas, workshops, y habrá stand de las más importantes marcas relacionadas al saxofón. En el Teatro Plaza, de Godoy Cruz, Branford Marsalis dará sus dos masterclasses, las cuales serán abiertas al público en general, por lo que no hará falta estar inscripto al Fest para participar, y los conciertos serán en el Teatro Mendoza, y en el Teatro Independencia, ambos ubicados en la Ciudad de Mendoza.

foto Campbell.jpg

Luego de los conciertos en el Teatro Mendoza, el viernes 7, y en el Teatro Independencia, el sábado 8, el Festival continuará con su clásico “after”, el cual se realiza en el Espacio Arizu, ex Bodega Arizu, en Godoy Cruz. Esta actividad, de entrada libre y gratuita, es una de las principales del Festival, con un marco más descontracturado en donde la gente disfrutará de food truck, y venta de vinos y cerveza artesanal. Además, por supuesto, conciertos de primer nivel.

“Queremos celebrar la música y el saxofón, generando un espacio multidimensional donde converjan lo artístico, lo pedagógico y lo social del instrumento, para todos los saxofonistas, de todos los niveles y de todas partes del mundo. Creemos que es una experiencia única en nuestro país y Latinoamérica. Es la fiesta máxima del saxofón, en la hermosa provincia de Mendoza” explican Mauricio Agüero y Emilio Spitz, directores del Mendoza Sax Fest.

Grilla del Mendoza Sax Fest

Viernes 7 de octubre : Concierto sinfónico. Branford Marsalis y la orquesta sinfónica de la UNCUYO. 21:30hs. Teatro Mendoza (San Juan 1427, ciudad)

: Concierto sinfónico. Branford Marsalis y la orquesta sinfónica de la UNCUYO. 21:30hs. Teatro Mendoza (San Juan 1427, ciudad) Sábado 8 de octubre : Concierto Tango. Jorge Retamoza. 21:30hs. Teatro Independencia (Chile 1184, ciudad)

: Concierto Tango. Jorge Retamoza. 21:30hs. Teatro Independencia (Chile 1184, ciudad) Domingo 9 de octubre: Concierto Jazz. Branford Marsalis en cuarteto. 21:30hs. Teatro Mendoza (San Juan 1427, ciudad)

Clases abiertas al público: (entradas disponibles en www.mendozasaxfest.com y www.entradaweb.com.ar)

Sábado 8 de octubre: Masterclass Branford Marsalis. 09:30hs. Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Masterclass Branford Marsalis. 09:30hs. Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) Domingo 9 de octubre: Masterclass Branford Marsalis. 09:30hs. Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

After en Espacio Arizu: (entrada libre y gratuita)

Viernes 7 y sábado 8 de octubre en Espacio Arizu. 23hs (Av. San Martín 1600, Godoy Cruz).

El Festival cuenta con importantes auspiciantes tanto del ámbito público como del privado, además de los avales institucionales mencionados anteriormente. Desde el ámbito público, el Mendoza Sax Fest cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, Municipalidad de Ciudad, Municipalidad de Godoy Cruz, Municipalidad de Guaymallén, Municipalidad de Lavalle, y el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el ámbito privado, el Festival es auspiciado por Hotel Hathor, Gonzalez Reeds, Bodega Norton, Hertz, Casa de Uco, Bodega Piedra Negra, Vientos Bambú, Tow, Vandoren, Selmer, SaxSouls, Todo Vientos, Daddario, Yamaha, entre otros.