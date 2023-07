361558206_1271420033478109_4562038379186127330_n (1).jpg

Luego de la primera película de Transformers, Megan Fox actuaría en la segunda, pero cuando estaba rodando la tercera parte fue despedida luego de varios desacuerdos con el director Michael Bay. Incluso, ambos llevarían esta pelea a los medios y la actriz no volvería a formar parte de la famosa saga.

No obstante, el trabajo de Megan Fox no terminó allí. Poco después obtendría el papel de April O'Neal para la saga de Las Tortugas Ninjas. Fueron dos películas, pero no le pisaron los talones al éxito de Transformers.

Las películas e incluso algunas apariciones en series no faltaron en la vida de la actriz, pero no tuvo la misma suerte a la hora de los papeles resonantes y eso ha hecho que muchos la tengan en el recuerdo en la actualidad.

No obstante, ella ha seguido trabajando continuamente y es muy activa en las redes sociales donde se muestra en eventos y en producciones muy sensuales. En cada una de ellas, Megan Fox demuestra que el paso de los años no ha ocasionado casi cambios en su aspecto. Tampoco el hecho de haber tenido 3 hijos.