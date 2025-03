Teatro Quintanilla: Víctor Di Nasso regresa con todo el humor de "Risamaestra"

En sus orígenes, Marita fue parte de un espectáculo donde tenía una breve aparición, pero luego, debido a su repercusión, se convirtió en el unipersonal que todos conocen como “Risamaestra”.

Más allá de que la obra tiene una estructura, ha ido mutando durante todos estos años y Marita agrega a sus monólogos temas de actualidad y de la vida cotidiana, además de contar en forma disparatada sus viajes por Latinoamérica.

De qué se trata la obra teatral "Risamaestra"

¿Qué provoca Marita Parangachully en el público que sigue respondiendo temporada tras temporada? “Es algo que por suerte no he descifrado porque si no ya tendría la fórmula”, explica Víctor Di Nasso. Aunque sospecha, por los comentarios que recibe, que después de tantos años hay una buena combinación entre el personaje y el show en sí.

Por lo que agrega: “El personaje tiene unas características que hacen que llegue mucho. La gente me dice que todos hemos pasado por ser maestros o alumnos entonces saben de qué se trata. El público también me dice que ve a una maestra. La gente ve a Marita Parangachully y, si bien yo no busco un transformismo puntual, varios espectdores me han dicho que la ve. Creo que esas combinaciones hacen al show”.

Risamaestra obra unipersonal Vítor Di Nasso 1.jpg Marita Parangachully, el personaje que hace reír a los mendocinos desde hace años. Bibiana Martínez

Otro punto clave para el artista es proponer un espectáculo que se reinventa en cada función. “Hay gente que ha visto la obra muchas veces y tiene que ver porque no hago nunca exactamente lo mismo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que transformo o no lo digo igual y eso no es porque yo lo planee con anterioridad sino porque a mí me gusta que sea así, me gusta divertirme con eso. Si hay algo muy de actualidad lo incorporo al guion y voy editando en vivo. No es un show de “copy y se hace” y eso la gente lo percibe”, detalla.

Víctor Di Nasso, para reír y reflexionar

El regreso de este clásico del humor a la cartelera mendocina marca el inicio de la temporada teatral que Víctor Di Nasso realizará durante el 2025. Un espectáculo imperdible para disfrutar, reírse a carcajadas, pero también para reflexionar.

Di Nasso es actor, clown, director, docente y productor. Tiene más de 35 años de trayectoria en el mundo de las artes escénicas y es un referente de la comedia y el clown en Mendoza. Como artista siempre está en permanente capacitación y búsqueda de diferentes técnicas para sorprender al público. Ha realizado giras por Mendoza, Argentina, y otros países como Chile, Cuba, Venezuela y México. Como profesor de clown hace más de 15 años que imparte talleres en Argentina, Chile, Venezuela y México.

Además ha realizado innumerables trabajos en teatro. Algunas de las obras son: “Desbaratados” (show de pantomima y payaso), “Malafachas, los asesinos del humor (obra clown), “Payaso, alma de circo”, “Martín Fierro, a la frontera” (obra infantil), “Pare: Hoy Educación Vial” (obra payaso educacional), “Delirum Tremens (show concert), “Sospechoso Maletín (obra infantil), “Enfermos de Risa”, “Risamaestra”, “Star Claun”, “Chapote Chuper Chow”, “Romepote y Julietilina (obra infantil clown), “Showmor (circo concert), “Risamaestra 2”, “Star Claun 2”, “Plusclownperfecto”, “Los Garambolini” (obra clown), “Los Bombinvan” (show de payasos), “El Bataclaun”, “ 120 kg de Jazz” (comedia municipal); entre otras.

Risamaestra obra unipersonal Vítor Di Nasso.jpg Di Nasso es actor, clown, director, docente y productor. Bibiana Martínez

En televisión trabajó en los programas:

“Para Todo” (Canal 7 Mendoza).

“Zona Toon” (Canal 9. 2015 – 2016).

“Se alquila” (Canal 9. 2002-2005. Martín Fierro a Mejor Programa).

“La Galera interactiva” (Canal 7 Mendoza. 1996).

“La Galera del Mago Zzin” (Canal 7 Mendoza. 1995. Martín Fierro Mejor Programa Infantil).

“Noti Roca” (Canal 7 Mendoza. 1994).

A lo largo de los años, por su labor artística también ha recibido varios premios, entre los que se destacan: