La emblemática agrupación mendocina Sparkling regresa al escenario mayor de los mendocinos para presentar "The Big Show", una ambiciosa propuesta que celebra el legado del swing y el jazz clásico. La cita es el próximo domingo 22 de marzo, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad), donde la banda desplegará un concierto musical y escénico de alto impacto. Las entradas ya están disponibles en Entradaweb a los siguientes precios:
Teatro Independencia: vuelve la Sparkling con "The Big Show"
La reconocida big band mendocina regresa al escenario con una gala dedicada a los grandes clásicos del swing y el jazz. Entradas disponibles.
- Platea Baja: $30.000
- Palcos Bajos: $30.000
- Platea Alta: $25.000
- Palcos Altos: $25.000
- Tertulia: $20.000
- Paraíso: $18.000
En todos los casos, con la compra de una entrada, la segunda se adquiere al 50% de su valor.
La Sparkling en el Independencia
Bajo la dirección musical de Juan Pablo Moltisanti, el espectáculo propone un viaje sonoro por los estándares inmortales de figuras de la talla de Frank Sinatra, Billie Holiday, Nat King Cole y Ella Fitzgerald. Para esta ocasión especial, la formación contará con una imponente puesta en escena integrada por 24 artistas, incluyendo una sección completa de vientos, cuerdas, base rítmica y cantantes invitados que aportarán diversos matices a la velada.
Con más de 16 años de trayectoria, Sparkling ha logrado consolidar una identidad propia en la escena mendocina, gracias a la combinación de la elegancia de las grandes orquestas de jazz con una impronta contemporánea. "The Big Show" no solo recupera la potencia sonora característica de las big bands, sino que también apuesta a la precisión técnica y la energía festiva que ha definido al ensamble a lo largo de su historia.
La orquesta, que ha compartido escenario con referentes de diversos géneros en todo el país, reafirma con esta presentación su rol como guardiana de la estética y el sonido de las grandes leyendas del género. Entre los músicos destacados que integrarán la fila de bronces se encuentran Zurab Tchrikishvili y Mariano Ortega en trompetas; Juan Romero, Job Berón, Juan Flores y Gerardo Toro en trombones; y una nutrida sección de saxos compuesta por Diego Romero, Oscar “Nene” Campos, Gastón Secchi, Agustina Guillén y Paola Castillo.
Una cita de honor imperdible con el swing y el jazz.