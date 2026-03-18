Teatro Independencia: vuelve la Sparkling con "The Big Show"

Con más de 16 años de trayectoria, Sparkling ha logrado consolidar una identidad propia en la escena mendocina, gracias a la combinación de la elegancia de las grandes orquestas de jazz con una impronta contemporánea. "The Big Show" no solo recupera la potencia sonora característica de las big bands, sino que también apuesta a la precisión técnica y la energía festiva que ha definido al ensamble a lo largo de su historia.

Sparkling 2 La Sparkling: una cita con el swing y el jazz en formato big band.

La orquesta, que ha compartido escenario con referentes de diversos géneros en todo el país, reafirma con esta presentación su rol como guardiana de la estética y el sonido de las grandes leyendas del género. Entre los músicos destacados que integrarán la fila de bronces se encuentran Zurab Tchrikishvili y Mariano Ortega en trompetas; Juan Romero, Job Berón, Juan Flores y Gerardo Toro en trombones; y una nutrida sección de saxos compuesta por Diego Romero, Oscar “Nene” Campos, Gastón Secchi, Agustina Guillén y Paola Castillo.

Una cita de honor imperdible con el swing y el jazz.