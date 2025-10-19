Teatro Independencia: el unipersonal "De profesión contador" celebra 10 años

“Nunca imaginé que aquel primer paso en el escenario se convertiría en un viaje de 10 años. 'El Contador' me ha permitido explorar, reír y compartir con el público una historia que sigue transformándose. Y lo mejor es que aún queda mucho por contar”, expresó Encinas.

Con humor e ironía, la obra despliega la historia de un contador público nacional que, agobiado por los mandatos sociales y la rutina, encuentra en el teatro un nuevo camino de vida. La propuesta invita a reírse de uno mismo, cuestionar las certezas establecidas y abrirse al juego y la creatividad como motores de cambio.

Una obra que trasciende la sala

La longevidad del unipersonal se explica, en parte, por el crecimiento constante del personaje y la relación que se genera con los espectadores. “Este personaje me dio coraje y confianza. Aprendí a creer en la historia, en el público y en el propio personaje, que ya sabe qué hacer en cada función”, compartió el actor.

La celebración de este décimo aniversario no es solo un festejo personal, sino un homenaje al camino recorrido y al cariño cosechado, visible en los mensajes que recibe el actor después de cada presentación. La función en el Teatro Independencia se presenta así como un punto de encuentro ineludible para quienes ya conocen la obra y para quienes deseen descubrir a este contador que decidió dejar los números por las tablas.