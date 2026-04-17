Un encuentro fortuito en 2022 sobre las tablas del Teatro Plaza terminó convirtiéndose en un tesoro sonoro que salió a la luz este jueves. Susana Jeréz presentó en sus plataformas digitales "Cosas de la vida", una reversión del clásico de Sandro (Roberto Sánchez) que cuenta con un condimento especial: el piano y los arreglos de Sebastián Giunta, el histórico director musical del "Gitano".
Susana Jeréz lanzó "Cosas de la vida", un tributo histórico a Sandro
La reconocida intérprete mendocina lanzó en YouTube su versión de "Cosas de la vida", grabada junto al maestro Sebastián Giunta antes de su fallecimiento. Es el primer adelanto de su gran show aniversario en el Teatro Quintanilla.
El lanzamiento no solo marca el inicio de los festejos por las cinco décadas de trayectoria de la cantante, sino que se erige como un homenaje póstumo al gran compañero musical de Sandro, quien dejó este mundo en octubre pasado tras haber registrado esta colaboración.
Un encuentro que nació en el escenario
La historia de esta grabación comenzó en 2022, cuando Jeréz fue invitada por el propio Giunta para participar en un homenaje a Sandro en el Teatro Plaza. Aquella experiencia caló hondo en la intérprete: “Fue tan especial que decidimos con Sebastián preparar material musical. En 2023 viajé a Buenos Aires para grabar el piano del maestro. Nunca imaginé que este gran músico y amigo nos dejaría en octubre de 2024”, relató la artista.
El proceso se completó un año después en España, donde Susana grabó las voces en el estudio de Gabriel Fernando Álvarez (Avi Música), responsable de los arreglos finales y la orquestación que terminó de dar forma a esta atmósfera tan particular para el clásico de Sandro.
El lanzamiento de "Cosas de la vida" reafirma el camino de una de las voces más inquietas de la provincia. Susana Jeréz no solo es la fundadora de la primera escuela de canto popular en Mendoza, sino que ha consolidado una carrera internacional (con fuerte presencia en Chile) destacándose en tango y comedias musicales.
Se viene un show en el Teatro Quintanilla
Este homenaje al "Gitano" es el primer paso hacia el gran concierto celebratorio titulado “Susana Jerez, 50 años. Una vida de canciones…” que será el 6 de junio con una propuesta para recorrer los géneros de la canción universal que marcaron su identidad artística, con invitados especiales y un repertorio que sintetiza su pasión y rigor profesional.