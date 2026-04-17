Susana Jeréz lanzó "Cosas de la vida", un tributo histórico a Sandro

El proceso se completó un año después en España, donde Susana grabó las voces en el estudio de Gabriel Fernando Álvarez (Avi Música), responsable de los arreglos finales y la orquestación que terminó de dar forma a esta atmósfera tan particular para el clásico de Sandro.

El lanzamiento de "Cosas de la vida" reafirma el camino de una de las voces más inquietas de la provincia. Susana Jeréz no solo es la fundadora de la primera escuela de canto popular en Mendoza, sino que ha consolidado una carrera internacional (con fuerte presencia en Chile) destacándose en tango y comedias musicales.

Se viene un show en el Teatro Quintanilla

Este homenaje al "Gitano" es el primer paso hacia el gran concierto celebratorio titulado “Susana Jerez, 50 años. Una vida de canciones…” que será el 6 de junio con una propuesta para recorrer los géneros de la canción universal que marcaron su identidad artística, con invitados especiales y un repertorio que sintetiza su pasión y rigor profesional.