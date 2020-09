"Sonidos de mi tierra" celebra la fiesta patronal de Maipú

View this post on Instagram

#SonidosDeMiTierra Día: Domingo 27 de Setiembre Hora: 13:00hs Canal 7 @elsietetv #MaipuMunicipio te propone disfrutar de una nueva edición del programa que sigue haciendo historia. Primero fue el regreso de los/as artistas al escenario del #CineTeatroImperialMaipu, con protocolos y sin público. Ahora en ese mismo marco, celebramos la #FiestaPatronalDeMaipu en una emisión especial por el día de la #VirgenDeLaMerced. Las y los maipucinos renovamos la esperanza en un contexto difícil por la pandemia, pero con la fuerza inquebrantable y esperanzadora del adn gestacional del pueblo maipucino. #AtentosAVos #MaipuMunicipio @matiasstevanato @yamilacerezo @fedearoma @la_cepa_torcida @tangopaolayjavier @victoria_alberoni @human.danzabienestar @ballet_retonos.nativos