Silvina Luna: la mujer de Aníbal Lotocki habló después del último adiós a la actriz

En la tarde de este miércoles está prevista una marcha en la puerta de su casa para pedir Justicia por las muertes de Silvina Luna, Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega. “Espero que la marcha sea pacífica, como dijeron”, comentó Majo, quien destacó que no es cierto que hayan pensado en la posibilidad de abandonar el país o de recluirse en un barrio cerrado.

HABLÓ la PAREJA de ANÍBAL LOTOCKI: "NO HAY NEXO ENTRE EL PADECIMIENTO DE SILVINA LUNA Y LA CIRUGÍA"

“No tenemos pensado irnos a ningún lado. No tengo conocimiento de nuevas denuncias, por ahí los abogados sí”, repitió Favarón, en un tono mucho más tranquilo que el que tuvo el domingo pasado cuando al salir de su casa se enfrentó con un vecino que se había acercado a su casa especialmente para insultar al médico.

¿Qué pasó hace pocos días en la puerta de la casa de Lotocki?

Luego de que Silvina Luna falleciera el jueves 31 de agosto, Aníbal Lotocki se mostró públicamente por primera vez el domingo cuando salió de su vivienda para enfrentar a un vecino que se acercó especialmente para insultarlo.

"Nosotros estábamos haciendo esta guardia para ver si podíamos obtener la primera imagen pública después de lo que fue el fallecimiento de Silvina. Y, de un momento a otro, se acercó este señor, ató a su perro en un poste y comenzó a tocar timbre. No sabíamos si era alguien que iba de visita, hasta que comenzó a gritar, a insultar y a revolear todo lo que encontraba a su paso: basura, piedras...”, detalló el periodista.

Médico Lotocki mujer prensa.jpg Majo Faravón, la mujer del cirujano Aníbal Lotocki, había salido de su casa el fin de semana para increpar a los periodistas

“La vemos a Majo, la mujer de Lotocki, salir grabando con su celular. Me sorprendió verlo en esta situación porque no era lo que yo me esperaba. Pero este señor no vive cerca, viajó desde el microcentro para esto. Y me dijo: ‘Yo tengo una hija chica y éste no es el país que quiero para mi nena’”, detalló Vázquez.

Es probable que las muestras de repudio continúen ya que este 6 de septiembre habrá una marcha pacífica en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki para reclamar justicia por las víctimas.