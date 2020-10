A lo largo de su carrera musical ha compartido lineup de distintos eventos con artistas de la talla de Abel Pintos, Fito Páez, Coti y Leo García. En la actualidad está esperando el estreno de "El año de la furia", coproducción hispano-uruguaya, protagonizada por Joaquin Furriel, Alberto Amman y Paula Cancio, en donde Sebastián Blanco no sólo participó como actor, sino también como cantante lead en dos de las canciones originales de la banda sonora del film.

Caminando por las calles de Madrid, Sebastián Blanco habló con Diario UNO sobre esta nueva propuesta "Dejar de pensar" y también recordó su actuación en "El secreto de sus ojos", además de hablar sobre la relación con su padre Eduardo.

¿Cómo nació "Dejar de pensar"?

"Dejar de pensar" es una canción escrita antes de todo esto, pero que lamentablemente (por las circunstancias) ha tomado un segundo significado. La letra en sí habla un poco de esa paja mental en la que nos vemos inmersos y nos cuesta pasar a la acción, soltar la etapa del pensamiento y hacerlo carne. La canción tiene que ver con ese pasar a la acción. Pero ahora, inevitablemente, nos lleva a pensar en lo que está ocurriendo, ha tomado este nuevo significado, el recibir tanta información día a día también aplica al dejar de pensar.

Sebastián Blanco - Dejar de Pensar

¿Cómo es plantear la música desde España?

Hay cosas culturales entre España y Argentina que son muy primas. Al fin y al cabo son bastante familiares, hay muchas cosas que tienen que ver con la identidad del ser. Las historias para contar que son similares por eso creo que a muchos argentinos les va muy bien acá, como a Andrés Calamaro, y a varios españoles como Serrat o Sabina allá también triunfan. Una diferencia desde el punto de vista práctico puede ser que acá hay muchos más sitios que suelen ser acústicos mientras que en Argentina son más eléctricos.

¿Qué te llevó a irte a España?

Fue un conjunto de pequeñas razones, tenía ganas de pasar la experiencia de vivir en otra ciudad. Vine con 18 años a presentar "Vientos de agua" con mi viejo y después a los 25 vine solo de mochila. Es una ciudad que te da la bienvenida rápido, es una ciudad apasionante. Después el tiempo se fue dando, al principio fue una experiencia de 6 meses y ahora van 3 años y medio.

¿Cómo vivís ser hijo de Eduardo Blanco?

Lo vivo con orgullo, no con otra cosa. Si mi papá se dedicara a otra cosa también lo viviría con orgullo. Nunca eché mano a esa ayuda por ende es contra fáctico. Me ayuda con consejos que él me da, con maneras de ver la vida, la vocación, con inculcarme de chico esto de seguir la vocación. Pero no influyó en mi vida en nada, hice casting con Campanella para "Vientos de agua" y no quedé. Yo no era actor, tenía 16 años. No había estudiado y estaban buscando un personaje para hijo de mi viejo, no lo encontraban y me mandé a presentarme. Me mandé, no quedé porque no había estudiado nada y daba más chico a la edad que buscaban. Juan me dijo "no quedaste" y me mandó a estudiar teatro. Ocurrió de casualidad todo, el teatro y el canto.

¿Y cómo llegaste a "El secreto de sus ojos"? ¿Cómo fue la experiencia y el éxito que tuvo?

Hice el casting y estaba estudiando teatro hace más de 3 años. El deseo estaba puesto en eso. Hacía publicidades y en ese caso quedé. Es imposible ver que va a ser exitoso aunque con ese libro, y esos equipos delante y detrás de cámara era algo increíble. Sabíamos que era lindo lo que estábamos haciendo. Ricardo (Darín) es fantástico, te mira y te pone en situación, te hace crecer en todos lados. Tanto él como (Guillermo) Francella y Soledad (Villamil) son geniales, yo estaba como en una juguetería que miraba todo y aprendía.

¿Te gustaría laburar con tu papá?

Me encantaría laburar con él, hubo alguna que otra cosa en algún momento, pero quedó en la nada. Confiamos ambos que en algún momento se va a dar, pero estamos muy tranquilos porque queremos que sea algo orgánico.

¿Cómo sigue tu año?

Ahora estoy terminando de presentar el videoclip y trabajando en un single nuevo. También participó de "El año de la furia", con la actuación de Joaquín Furriel, en la que yo canté 2 canciones originales de la peli, pero la verdad no sé cuándo estrenará. También estoy escribiendo una serie nueva con Caro Kopelioff y posiblemente hagamos temporada nueva de "Cervecitas".