sca.jpg Streaming. Scarlett Johansson te hará llorar con un drama en Netflix.

"Historia de un matrimonio", es un film doloroso y atemporal, que profundiza en las emociones de una pareja cuyo guion logra ser justos con ambos.

Los dos tienen la culpa y, a la vez, la culpa no es de ninguno. "Historia de un matrimonio" es en verdad la historia de una separación, de un divorcio.

De cómo el amor, el distanciamiento y el resentimiento, algunas veces, no tiene nada que ver con el amor, pues como le dice en algún momento de la película Nicole, el personaje de Scarlett, a la abogada Norah, interpretada por Laura Dern, "No es tan simple como ya no estar enamorados".

scarle.jpg Streaming. Scarlett Johansson te hará llorar con un drama en Netflix.

Pero entre la desesperanza, la tristeza, el amor, el desamor y los momentos de cruda honestidad, todo magistralmente actuado y dirigido, la película nos regala otros caramelitos para aquellos que además de amar el cine, también tenemos debilidad por la moda.

Uno de ellos son los pantalones de Scarlett Johansson y, en general, su vestuario de inspiración masculina con elementos claves que resaltaban su feminidad y vulnerabilidad, una suerte de uniforme cómodo y cool para una cotidianidad difícil.

De qué se trata, "Historia de un matrimonio"

"Historia de un matrimonio", la desgarradora crónica de una ruptura matrimonial, acapara cinco nominaciones a los Globos de Oro y llevará a los Oscar a Scarlett Johansson y Adam Driver.

Escrita y dirigida por Noah Baumbach, director nominado al Oscar, protagonizada por Scarlett Johansson, Adam Driver (también nominados a Globos de Oro y Oscar) y Laura Dern, narra la historia de un matrimonio que se rompe aún queriéndose.

scarlle.jpg Streaming. Scarlett Johansson te hará llorar con un drama en Netflix.

Emotiva y muy contemporánea (porque cada vez la sociedad se encuentra con esta situación y conocemos a más familias que se quieren, pero no se entienden y viven separadas, pero unidas), ya podemos ver el trailer.

Solo unos pocos minutos que auguran que tendremos que agarrar los pañuelos y que nos hará reflexionar sobre nuestras relaciones y decisiones vitales otra vez.

Protagonistas

Scarlett Johansson

Adam Driver

Laura Dern

Trailer de, "Historia de un matrimonio"