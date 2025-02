Roxette: A sus 66 años, así luce hoy Per Gessle, vocalista y guitarrista

Sin embargo, en 2019 falleció Marie, y Lena Philipsson tomó su lugar como la vocalista principal. Este dúo sueco es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA.

Embed - Roxette - It Must Have Been Love (Official Music Video)

¿Cómo se ve hoy el vocalista de Roxette Per Gessle?

El cantante y guitarrista Per Gessle alcanzó la fama con Roxette en los años 80 gracias a su disco Look Sharp!, y fue la canción The Look la que les permitió ingresar al chart del Billboard Hot 100.