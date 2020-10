Este será el debut de Robertito en un programa con este formato y durante una hora deberá coordinar la competencia entre tres duplas que se disputarán un puntaje distribuido en una serie de desafíos, en los que deberán responder sobre ídolos, próceres, costumbres y entretenimientos, entre otros temas. La dupla ganadora del día obtendrá un premio y si consigue imponerse a lo largo de cinco programas, se llevará el galardón semanal.

Con su simpatía característica Robertito Funes Ugarte dialogó con Diario UNO mostrándose ansioso por el arranque de "¿Quién sabe más de Argentina?", habló de su relación con Mendoza, recordó momentos de su carrera y también habló de la conducción de "Sobredosis de TV" en donde estuvo de invitado el presidente Alberto Fernández.

¿Cómo llegó la propuesta de conducir "¿Quién sabe más de Argentina?"?

Me convoca Diego Guebel, el dueño de la productora Cuatro cabezas. Yo siempre me lo cruzaba en Punta del Este y le decía "me encantaría trabajar con vos". Ahora me llamaron un día y me dijeron "quieren hablar con vos por un proyecto para la TV Pública". Es un gusto poder participar, es un programa que está muy bien hecho, un programa con mucha calidad. Es un canal que está en un momento de cambio, de transición. Esta muy interesante con gente nueva y joven.

¿Te preparas distinto para un formato como este?

Me estuvieron tuneando como 2 meses. El productor ejecutivo que se llama Agustín me estuvo enseñando. Es un formato nuevo para mí, que me saca de lo habitual que es ser conductor de un noticiero como Sobredosis de Tv. Este programa es algo nuevo, tenés que ir rápido, palo y palo.

¿Cómo estás en "Sobredosis de TV"?

Es un programa incómodo para muchos, es un programa que marca agenda. A mucha gente no le gusta y mucha gente le encanta. Los informes son contundentes y yo trato de ir por el medio. Soy el conductor con Luciana (Rubinska) y lo llevo para el lado del humor porque siento que a la política le falta un poco de humor. El argentino perdió el humor, está intolerante de hace mucho tiempo atrás con mucha incertidumbre.

¿Cómo te manejas con la ideología del programa?

Con cada puesto que uno tiene en la vida y con cada lugar que vas ganando siempre hay que ser fiel con uno mismo. Yo voy por el medio, es difícil. Estoy en la mitad de la grieta. Me importa que la gente le vaya bien. No me importa que gobierno esté. Para los K soy un gorila y para los gorilas soy K.

¿Cómo fue la visita de Alberto Fernández?

La verdad no sabía que iba, me dijeron que venía pero no presté mucha atención y además pensé que iba a salir por skype. Cuando llegue estaba el auto de la policía, pero a veces es normal que haya un auto de la policía. Bajé la escalera y había como mucha gente y ahí lo ví: le dije "es verdad que viene usted". Fue algo muy respetuoso. Con Alberto fue todo en el mismo tono, tanto al aire como en el corte, y la verdad lo vi preocupado.

Robertito Funes Ugarte.jpg

¿La has pasado mal con algún invitado?

Con algunos la pasé mal porque me han querido cambiar mi postura y la posición la mía inamovible. Lo que pienso lo digo y no me van a hacer cambiar, puedo aceptar, entender pero cambiar mi mentalidad no. A diferencia de colegas y compañeros no soy partidario ni militante. La política sí me gusta, pero no milito en ningún partido.

¿Te gustaría volver a Mendoza?

Cada tanto voy, estuve en febrero en Chacras de Coria. Tengo a mi mamá y a mis hermanos allá. Pero la verdad me veo más trabajando en España que en Mendoza. Yo me fui porque no me daban bola, hice una pasantía pero no me dieron bola. Me dijeron muchas veces que no. No sé cómo están las facultades de periodismo ahora, pero me gustaría que me llamen para una conferencia o una charla de periodismo con los alumnos. También sería un sueño que me inviten a participar de la Fiesta de la Vendimia.

¿Qué les dirías a los estudiantes?

Que no dejen que nadie ni nada los inhiba para seguir su camino. Que no tengan miedo a pedir. En Mendoza, cuando yo era adolescente nadie trabajaba, todos estudiaban. Ahora sí se trabaja y estudia. Que dejen los prejuicios de lado. Que no se amedrenten por el qué dirán. Que no tengan miedo a pedir algo porque para buscar laburo hay que ir a pedirlo.

¿Qué cuenta pendiente tenés en tu carrera?

Yo no me puedo quejar de nada, donde estoy estoy más que agradecido. Nadie me regalo nada. En un momento pensé "¿cuando va a llegar mi programa?" y llegó con "Noches mías" con el que gané un Martin Fierro. Después vino "Sobredosis de TV". Ahora pensaba "¿Cómo será hacer programas de entretenimientos?" y justo llegó esta propuesta.