Radio Nihuil comienza un nuevo año con la mejor programación

El 2020 sin dudas que fue un año muy particular con una pandemia que marcará la historia mundial. Estos más de 9 meses tuvieron un giro en todos los aspectos de la vida de cada uno de los ciudadanos y los medios de comunicación tuvieron un rol trascendental. Radio Nihuil no estuvo exento de esto y, con las nuevas disposiciones y mediante un trabajo inconmensurable, se hizo eco y acompañó minuto a minuto a todos los mendocinos. El año entrante será otro en donde la AM 680, FM 98.9 marcará la agenda y acompañará a todos sus oyentes con la mejor información y toda la diversión como hace 63 años.