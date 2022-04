Premios Grammys 2022: los nominados, horarios y TV

Te puede interesar: Premios Grammy: cuándo y por dónde ver la ceremonia

Por otra parte, las personas que deseen ver los Grammys de 2022 a través de internet, podrán seguir la transmisión en la plataforma de streaming Paramount+. El canal de YouTube y la página web oficial de The Recording Academy también emitirá el evento, pero podría no contar con traducción en tiempo real de inglés a español.

El evento de los Grammys se podrá visualizar en los siguientes horarios de diferentes países:

Hora: 00:00 GMT

-Argentina 21:00 horas

Canal 306 (HD) en Cablevisión Flow

Canales 502 (SD) y 1502 (HD) en DirecTV

Canales 1034 (HD) en Telecentro

-Uruguay 21:00 horas

-Chile 20:00 horas

-Paraguay 20:00 horas

-Venezuela 20:00 horas

-Bolivia 20:00 horas

-Colombia 19:00 horas

-Perú 19:00 horas

-Ecuador 19:00 horas

-México 19:00 horas

Dish-370

Izzi-610

Sky-415

Totalplay-435

También puedes verla a través de tnt.com pero deberás tener un servicio de televisión de paga además podrás ver la gala a través de la plataforma de streaming Paramount+.

-España a las 01:00 horas del 4 de abril

La gala de los premios de la música podrá se podrá ver a través de Movistar+ o seguir a través de la página web de la Academia de la Grabación, o en su canal oficial de YouTube.

-Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT

La transmisión en televisión se podrá seguir través de los canales de entretenimiento de CBS.

La 64ª edición de los Premios Grammy la podrás seguir en vivo a través de la transmisión que ofrecerá la Academia en su canal oficial de YouTube, así como en su página oficial: Grammy.com. Si cuentas con una membresía podrás seguir la ceremonia en streaming a través de Paramount+.

Esta es la lista de todos los artistas musicales nominados a la edición número 64 de los Grammy:

Grabación del Año

I Still Have Faith in You - ABBA

Freedom -Jon Batiste

I Get a Kick Out of You - Tony Bennett y Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon

Right on Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat ft SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

-Montero (Call Me by Your Name) - Lil Nas X

-Driver’s License - Olivia Rodrigo

Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum del Año

We Are - Jon Batiste

Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Canción del Año

Bad Habits -Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys ft Brandi Carlile

Drivers License - Olivia Rodrigo

Fight for You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat en colaboración con SZA

Leave the Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me by Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber en colaboración con Daniel Caesar yGiveon

Right on Time - Brandi Carlile

Álbum pop latino

Vertigo - Pablo Alborán

Mis Amores - Paula Arenas

Hecho a la Antigua - Ricardo Arjona

Mis Manos - Camilo

Mendó - Alex Cuba

Revelación - Selena Gómez

Álbum de música urbana

Afrodisíaco -Rauw Alejandro

El Ultimo Tour del Mundo - Bad Bunny

José - J Balvin

KG0615 -KAROL GS

in Miedo (Del Amor y otros Demonios) - Kali Uchis

Álbum de rock latino o alternativo

Deja - Bomba Estereo

Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe Edition) - Diamante Eléctrico

Origen- Juanes

Clambre- Nathy Peluso

El Madrileño - C. Tangana

Sonidos De Karmática Resonancia - Zoé

Álbum regional mexicano y tejano

Antología de la Música Rancherra Vol. 2 -Aída Cuevas

A mis 80 - Vicente Fernández

Seis - Mon Laferte

Un Canto por México Vol. 1 - Natalia Lafourcade

Ayayay (Súper Deluxe) - Christian Nodal

Álbum Tropical

Salswing - Rubén Blades y Robert Delgado &Orquesta

En Cuarentena - El Gran Combo de Puerto Rico

Sin Salsa no hay Paraíso - Aymée Nuviola

Colega - Gilberto Santa Rosa

Live I Perú - Tony Succar

Álbum Latin Jazz

Mirror, Mirror - Chick Corea y Chucho Valdes

The Sound Bronx History - Carlos Henriquez

Virtual Birdland - Arturo O’Farril yThe Afro Latin Jazz Orchestra

Transparency - Dafnis Prieto Sexteto

El Arte del Bolero - Miguel Zenón y Luis Perdomo

Pop Solo Performance

Anyone - Justin Bieber

Right on Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Drivers License - Olivia Rodrigo

Pop Duo/Group Performance

I Get a Kick Out of You - Tony Bennett y Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber y Benny Blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

Traditional Pop Vocal Album

Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

‘Til We Meet Again (Live) - Norah Jones

A Tori Kelly Christmas - Tori Kelly

Ledisi Sings Nina - Ledisi

That’s Life - Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas - Dolly Parton

Pop Solo Performance

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Drivers License - Olivia Rodrigo

Álbum pop Vocal

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

Grabación de Dance/Electronic

Hero - Afrojack y David Guetta

Loom - Ólafur Arnalds ft Bonobo

Before - James Blake

Heartbreak - Bonobo y Totally Enormous Extinct Dinosaurs

You Can Do It - Caribou

Alive - Rüfüs Du Sol

The Business - Tiësto

Mejor álbum de Dance/Electronic

Subconsciously - Black Coffee

Fallen Embers - Illenium

Music Is the Weapon (Reloaded) - Major Lazer

Shockwave - Marshmello

Free Love - Sylvan Esso

Judgement - Ten City

Álbum de Instrumental contemporáneo

Double Dealin’ - Randy Brecker y Eric Marienthal

The Garden - Rachel Eckroth

Tree Falls - Taylor Eigsti

At Blue Note Tokyo - Steve Gadd Band

Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2″ - Mark Lettieri

Presentación de rock

Shot in the Dark - AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas

Nothing Compares 2 U - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making a Fire - Foo Fighters