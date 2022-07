pocho sosa prensa 2.jpg

“Fue mi gran compañero de escenarios, de canciones, de la vida. Fue como un hermano, con el cual somos parte de la poesía y el cancionero cuyano. Jorge fue mi verdadero compadre”, dice Pocho Sosa.

“Vuelvo” no sólo está vinculado con volver al gran escenario mayor como es el Independencia, sino volver a producir un espectáculo de estas características, luego de la pandemia.

pocho sosa prensa 1.jpg

“Espero la presencia del público, que siempre me ha abrazado con sus aplausos, con su cariño y de amigos y amigas entrañables, gestores y parte de la cuyanía. También me encantaría que muchos jóvenes y jovencitas que gustan del folklore nos acompañen, porque queremos sembrar. Sé que hay artistas jóvenes maravillosos y me encanta, creo hay que seguir promoviendo esta gran comunidad”, decía Pocho Sosa.

Los tickets tienen un valor de $800 y se pueden adquirir por www.entradaweb.com.ar