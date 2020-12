Perros de la calle, programa de Andy Kusnetzoff se va de radio Metro

"Estoy en Metro desde 2002 y aún no puedo creer que pasaron 18 años, una vida. Muchos amigos y colegas talentosísimos pasaron y dejaron su huella. Hicimos lo que quisimos. Transmitimos desde Ciudad Oculta y desde la Torre Eiffel. Hicimos viajes inolvidables que me llevo por siempre", continuó el también conductor de PH Podemos Hablar.

"En Perros surgió la Misión Solidaria junto a Manu Lozano y eso es algo que ya forma parte de mí y va a venir conmigo a donde vaya. Ganamos todos los reconocimientos que queríamos pero siempre el mejor fue el de encontrarse con alguno de ustedes por la calle, en un taxi, en un bar, y que nos digan “ustedes son mis amigos”. La radio también son ustedes, los oyentes. Compartieron con nosotros miles de historias y escucharon miles de las nuestras. Algunos se conocieron por el programa, se recibieron con nosotros en el aire, se fueron del país, volvieron, se mudaron, se casaron, perdieron seres queridos y tuvieron hijos, nos contaron sus peores y sus mejores momentos. Tuvieron con nosotros una confianza y una entrega increíbles. Eso no se olvida", agregó el conductor.

"Todo esto pasó en Perros, y Perros vivió en Metro. Una radio a la que siento como mi casa y a la que le estoy muy agradecido y siempre lo estaré. Sobre todo a su gente. Los que me conocen saben que me cuestan los cambios pero, cuando siento que es el momento, los hago. En toda mi vida nunca me arrepentí de ninguno. Y ahora me pasa lo mismo", expresó Andy.

"Perros sigue en otro lado. Los cambios, las modificaciones, las partidas y los arribos fueron parte de nuestra historia, y lo seguirán siendo. Algunos integrantes me acompañarán y otros seguirán con proyectos personales, y todos van a tener mi cariño y mi apoyo. Porque aunque no sigamos juntos, van a ser siempre mi familia. Perros se muda . La historia continúa", finaliza el posteo en donde confirmó la salida de Perros de la calle de Radio Metro.