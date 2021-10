para todo 100 programas.jpg Nato, Ornela y Amadeo arrancaron con todo los 100 programas.

Al comienzo “¡Pará todo! Y quedate con nosotros, iba de 18 a 19, pero luego en se decidió que se extendiera media hora más, comenzando a las 17.30. Esto significó un nuevo desafío. “Apenas nos dijeron que nos daban media hora más fue una gran responsabilidad, pero también nos dio felicidad porque vimos que estaba funcionando lo que estábamos haciendo. Sinceramente sentíamos que nos quedaba corta una hora porque tenemos mucho ida y vuelta con los chicos, más los juegos e invitados, entonces se pasaba muy rápido” reflexionó Ferrara.

“Estoy muy feliz con el equipo. Los conocí a todos desde afuera, tenemos una dinámica muy copada de laburo, hay muy buena química. Es la primera vez que hacen televisión masiva y el linda la repercusión que han sentido. Estamos muy felices”, dijo la figura de El Siete, haciendo referencia a Esteller, Amadeo, Rodrigo Navarro y la producción a cargo de Julieta Dora.

"Es un gran esfuerzo hacer televisión en vivo, entretener y llenarlo de contenido. Es un desafío y llevarlo a cabo es algo muy lindo. Se crece mucho profesionalmente creando contenido diario” contó Nato a Diario UNO. El especialista en márketing digital confesó que esta exposición diaria la nota sobre todo en las redes sociales “cuando subís algo a las redes estando en la tele repercute bastante más. Cuando se cuenta algún dato que extraigo de algún libro, o algo así, la gente participa y quiere darte su opinión".

Ornella Ferrara Pará todo 100 programas.jpg Hubo juegos con los chicos de Mejor de Mañana para celebrar los 100 programas.

Amadeo, por su parte, que venía de formar parte de Acequia, hizo referencia al desafío que le generó sumarse aun medio masivo y con el nivel de alcance que tiene la pantalla de el Siete. “El estar acostumbrado a un medio chico es distinto, esto fue un desafío muy bueno, como también lo es tratar de buscarle al vuelta a las noticias para no caer en la monotonía”. A diferencia de Nato y Ornella, figuras públicas y populares de las redes sociales, Amadeo está ausente y no tiene redes. “Debería hacerlas, pero me gusta también seguir con mi intimidad. Igual es cierto que las repercusiones en las redes son muy grandes y la gente está muy presente”, cuenta Amadeo.

Pará Todo Ornella Ferrara 100 programas.jpg Ornella se sumó como primera voz de la banda Jet Set y Amadeo le sacó lustre al wilo.

A lo largo de los 100 programas pasaron diversos momentos muy divertidos como también interesantes. Es que el programa va generando distintos climas y llegando a despertar diversos sentimientos en los espectadores. “Recuerdo infinidad de momentos. Nos divertimos mucho con Rodri (Galdeano) y Juli (Chabert) que compitieron con Rody (Gravina) y Gise (Campos). Después las notas con gente de Buenos Aires son muy lindas y eso habla también de la buena onda y humildad de ellos que nos brindan un tiempo a nosotros que somos nuevitos con el programa”, dijo Ornella a Diario UNO, haciendo referencia a una gran cantidad de notas virtuales que han tenido con Martín Bossim Karina Mazzocco, Esteban PRol o Guillermo López entre tantos.

¡Pará todo! Festejo de los 100 programas

Antes de emprender este desafío, Ferrara venía de formar parte de la conducción de Hola Mendoza, en la mañana de El Siete (de 1.45 a 9). “Es un cambio de vida. Estoy durmiendo 8 horas y mi cuerpo lo agradece, mis hijos también (cuenta entre risas). Era muy agotador ese horario. Estuve 12 años con las noticias y la madrugada y era una etapa terminada, dijo muy simpática la conductora.

“Este horario tiene otro sabor, hay mucha gente en su casa mirando y somos la compañía de muchos. Tiene el sentido de acompañar, estar, hacer reír, entretener, tenemos esta hora y media para dejar afuera a todos los problemas en la puerta del estudio. Venimos a divertirnos, a pasarla bien y ahora estamos contentos de festejar estos 100 programas, finalizó Ornella muy contenta.