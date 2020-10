Pamela David: la vida en Mendoza

Pamela David decidió ponerle una pausa a su vida como conductora al frente de la pantalla de América y comenzar con proyectos e ideas nuevas. Asesorando a los medios de Grupo América Cuyo, la santiagueña continúa con sus PamLive, a través de su Instagram, en un ciclo de entrevistas en profundidad con diferentes personas del mundo de la medicina, espiritualidad y diferentes facetas que ayudan a sobrellevar mejor esta pandemia.

Tras estar casi 10 años al frente de programas en vivo en América TV (desde 2011 a 2017 estuvo al frente de “Desayuno americano” y en 2016 sumó el ciclo “Pamela a la tarde”), ahora Pamela decidió alejarse momentáneamente de ese mundo para pensar en proyectos nuevos en Mendoza. Entre ellos se destaca el programa que comenzará este lunes. Bajo la conducción de Daniela Gutiérrez, Pamela formó parte del equipo y de la idea de "Tu momento en el 7".

En una entrevista con Diario UNO, Pamela David contó cómo está transitando la cuarentena, cómo fue la decisión de alejarse de la televisión y qué vínculo ha alcanzado con Mendoza.

¿Cómo nació "Tu momento en el 7"?

Se nos ocurrió esta idea con María Mora y Agos Scifo que tendrá a Dani Gutiérrez a la cabeza. Fue el sentir la necesidad de parar la pelota y creo que ahora todos nos estamos haciendo un momento para uno. Es dedicarte 5 minutos más de ducha, leer un libro o ver una peli. Quizás antes estábamos a full y no teníamos ese tiempito para tomarnos un momento. Es algo que se tiene que instalar el volver a valorizar el tiempo de calidad. Con la cuarentena algunas veces nos sobraba tiempo, pero tomarse 10 minutos de calidad es otra cosa. Por eso nació "Tu momento en el 7". Es una capsula de 5 minutos en los que se puede hacer algo por vos, no está dirigido a un solo sector, sino a todos: hombres, mujeres, niños, a todos. La idea es poder transmitir eso y lo vamos a hacer. Vamos a inspirar a la gente.

¿Cuál es tu momento?

En la cuarentena me puse a estudiar inglés, disfruté el estar en casa con los chicos, cosas que antes no podía por estar a full. Siempre me gustó estudiar, pero como siempre trabajé fue algo que me quedaba pendiente. Estar en Mendoza, con la cuarentena, me llevó a pensar y poder disfrutar otros momentos. Los momentos van cambiando y se van actualizando, pero hoy mi momento es este. En esa introspección de sacudones duros que la vida me puso, creo que tenemos la oportunidad y debemos hacer todo lo que nos hace bien.

¿La vida te dio esos momentos que buscaste o cómo se dio tu carrera?

La vida me fue sorprendiendo porque las oportunidades aparecieron. Cuando me fui a Buenos Aires quería ser actriz y no se dio, entonces empecé a estudiar administración mientras hacía casting. Después mientras estaba en la agencia de Piñeiro salió la posibilidad de "El Bar" y eso me dio la exposición de ser conocida. La verdad que nunca pensé en hacer lo que hice, pero apareció y se fue dando. Me hubiera gustado estar más preparada, de saber baile y tener más herramientas. Después también empecé con "Fuera de foco" de casualidad y mientras conducía "Desayuno americano" estudiaba periodismo. Reitero, me hubiera gustado hacerlo antes para tener las herramientas, pero la vida se fue dando.

¿Cómo viviste alejarte de la televisión?

El año pasado cuando me fui fue una decisión muy difícil, pero estaba muy segura y decidida. No tenía en claro bien el para qué estaba, entonces me corrí y cerré por tiempo indefinido. Soy consciente que la llegada de la TV no la tiene ninguna otra plataforma y ahora siento que hacen falta en las pantallas espacios que enseñen a superar este momento, que den herramientas. Siento que se puede hacer algo con esto, para que la gente pueda pasarla mejor y en mis lives, que los amo, trato de hacerlo. Aunque también sé que es un momento que me tomo para mí y para la gente en donde no tenemos los apuros de la tele en vivo.

¿Hay mucha diferencia entre la televisión de Buenos Aires y la de Mendoza?

Cuando empecé a hablar con Canal 7, le comenté a mi hermano y se puso a ver el 7 por YouTube. Después me decía "no quiero ver más tele de Buenos Aires, quiero ver de Mendoza". Acá siento que hay mucho respeto hacia la palabra del otro, son otros tiempos. Es una tele muy linda, con valores, se trabaja diferente, se trabaja en equipo. Ahora cuando salimos a hacer "Tu momento en el 7" le ponemos todo, tratamos que esté lindo, impecable, disfrutamos lo que hacemos.

¿Qué lugar ocupa Mendoza en tu vida?

Daniel me dice "nunca pensé que ibas a estar tan mendocina". Estamos ahora circunstancialmente en Buenos Aires, pero la verdad ya me quiero volver, soy feliz en Mendoza. Me veo en Mendoza de grandes con la familia y eso es algo que antes nunca imaginé.