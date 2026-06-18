"Orfeo y Eurídice" sube a la Nave Cultural tras su aclamado paso por Colombia

"Orfeo y Eurídice": sinopsis

La obra aborda el derecho a la muerte digna y pone en tensión los avances de la medicina con el deseo de respetar los procesos naturales de la vida. A través de una historia de amor marcada por la incertidumbre, la ternura y la pérdida, la puesta invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia, la ética, la justicia y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.

"En la obra se plantean temas como el dolor de la pérdida, la decisión del propio cuerpo y la esperanza de la redención. Se explora la fragilidad humana y la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento, reflexionando constantemente sobre cómo amar", explica Pennesi.

La dramaturgia de Brie también encuentra inspiración en un caso real que conmocionó a Italia y al mundo: el de Eluana Englaro, una mujer que permaneció durante 17 años en estado vegetativo y cuya familia impulsó una histórica lucha judicial por su derecho a morir dignamente.

Teatro de Mendoza celebrado en Bogotá

Uno de los hitos más importantes en el recorrido de esta obra de teatro mendocina ocurrió este año cuando fue seleccionada entre más de 650 propuestas de todo el mundo para participar del FESTA (Festival de Teatro Alternativo de Bogotá), organizado por la Corporación Colombiana de Teatro.

La función se realizó en el emblemático Teatro La Candelaria, referente de la escena latinoamericana, y formó parte de una jornada con localidades agotadas. La recepción del público fue contundente y culminó con una extensa ovación.

Este reconocimiento internacional se suma a los numerosos premios y distinciones obtenidos desde su estreno en 2024 en el Teatro Independencia, donde fue destacada por su dirección, actuaciones, iluminación, producción y propuesta escénica integral.

Además, la pieza ya tiene un nuevo desafío en el horizonte: fue seleccionada para participar en 2027 del Festival Internacional de Arte Queer de Cali, Colombia.